Jose Mourinho'nun namağlup Benfica'sı Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldı!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 02:14

Portekiz Premier Ligi'nin 33. haftasında Benfica, sahasında Braga ile 2-2 berabere kaldı ve namağlup unvanını kordu. Jose Moruinho'nun ekibi son haftaya Şampiyonlar Ligi potasının dışında 3. sırada girdi.

Benfica ile Braga, Portekiz Premier Ligi'nin 33. haftasında karşılaştı. Da Luz Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 46. dakikasında eski Beşiktaşlı Rafa Silva perdeyi açtı ve Benfica'yı öne geçirdi. Bu gole yalnızca 2 dakika sonra Pau Victor ile yanıt geldi.

88. dakika Gorby Jean-Bapiste'nin golüne engel olamayan Benfica, 90+5. dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis'nin attığı golle yenilmezliğini korudu.

Bu sonucun ardından Benfica, namağlup unvanını korudu. Ancak puanını 77 yapan Mourinho'nun öğrencileri, son haftaya Sporting'in gerisinde 3. sırada girdi. Braga ise puanını 58 yaptı ve 4. basamaktaki yerine devam etti.

Ligin son haftasında Benfica, Estoril deplasmanına çıkacak. Braga ise evinde Estrela da Amadora'yı konuk edecek.

Öte yandan Braga formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 90 dakika sahada kaldı.

 

