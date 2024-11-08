Jose Mourinho'nun 'Hollanda' şanssızlığı! Fenerbahçe'nin 12 maçlık serisi sona erdi

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi ve ortaya dikkat çeken istatistikler çıktı.

FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Trabzonspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Portekizli çalıştırıcı, AZ Stadı'nda oynanan müsabakada, Trabzonspor maçında ilk 11'de şans verdiği isimlerden En-Nesyri ve Szymanski'yi yedek başlattı.

Bu futbolcuların yerine orta sahada İsmail Yüksek, hücum hattında da Edin Dzeko'yu sahaya süren Mourinho, bir diğer değişikliği ise zorunluluktan yaptı.

Trabzonspor karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Djiku'nun yerine Rodrigo Becao, AZ Alkmaar karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

61 yaşındaki teknik adam, AZ Alkmaar müsabakasında kalede Livakovic'e formayı verirken savunma dörtlüsünü Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür ile kurdu.

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Orta sahada Fred, İsmail Yüksek ve Amrabat'ı sahaya süren Mourinho, bu isimlerin önünde Saint-Maximin ve Dusan Tadic'i ilk 11'de oynatırken, forvette de Dzeko'ya şans tanıdı.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasında tribünde yer aldı.

Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Portekizli teknik adam kulübedeki yerini alamadı.

Dün gerçekleştirilen basın toplantısına da Jose Mourinho'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle katılmıştı.

EN-NESYRI 3 MAÇ SONRA KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, 3 maç sonra yedek kaldı.

Manchester United, Sipay Bodrum FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü futbolcu, AZ Alkmaar karşılaşmasına kulübede başladı.

Manchester United ve Sipay Bodrum FK maçlarında gol atan Faslı futbolcu, Trabzonspor müsabakasında ise Fred'in golünde asisti yapan isim olmuştu.

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Teknik direktör Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında takımını tek forvetli sistemle sahaya sürerken, hücumdaki tercihini ise Edin Dzeko'dan yana kullandı.

OYUNA GİRDİ, PENALTI KAÇIRDI, GOLÜNÜ ATTI

İlk yarısı 0-0 biten maçta AZ Alkmaar karşısında 59. dakikada geriye düşen Fenerbahçe, hemen skoru eşitleme şansı elde etti. 58. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna giren ve Edin Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltıda topun başına geçen En Nesyri, meşin yuvarlağı kaleciye nişanladı.

Faslı futbolcu, 70. dakikada Dzeko'nun asistinde pozisyonu iyi takip etti ve yine kafa golüyle ağları sarsıp skora dengeyi getirdi.

Edin Dzeko'dan güzel asist, En-Nesyri'den iyi bitirişpic.twitter.com/eljnawGNtG — Spor Arena (@sporarena) November 7, 2024

Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli takımın son 4 maçında 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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AZ ALKMAAR 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Hollanda Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçtır galibiyet alamayan AZ Alkmaar, bu hasretine Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek son verdi.

AVRUPA'DAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup/lig aşamasındaki 10 maçlık yenilmezlik serisi AZ Alkmaar deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle sona erdi. (5 galibiyet, 5 beraberlik)

MOURINHO'NUN HOLLANDA ŞANSSIZLIĞI

Jose Mourinho, Avrupa Ligi kariyerinde Hollanda takımlarına konuk olduğu dört maçı da kazanamadı. (1 beraberlik ve 3 mağlubiyet)

FENERBAHÇE, AZ ALKMAAR'I YENEMİYOR

Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la karşılaştığı üçüncü maçta da galibiyet elde edemedi.

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Rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldiği AZ Alkmaar'la iç sahada 3-3, deplasmanda ise 2-2 berabere kalmıştı.