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FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Jose Mourinho, dÃ¼n akÅŸam oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maÃ§Ä±ndaki Davinson Sanchez'in Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan el pozisyonuyla alakalÄ± gÃ¶ndermeli bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Mourinho'dan gÃ¶ndermeli paylaÅŸÄ±m: 'Hentbol DÃ¼nya KupasÄ±'

Hentbol vurgusu yapan Portekizli teknik adam paylaÅŸÄ±mÄ±nda, 'GeÃ§en Pazar biten Hentbol DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda Portekizâ€™im muhteÅŸem bir ÅŸekilde yarÄ± finale yÃ¼kseldi ve bÃ¶yle bir baÅŸarÄ±dan dolayÄ± Ã¼lkemizin Ã¼zerinde yaratacaklarÄ± etki iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum.' ifadelerini kullandÄ±.

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ICARDI'DEN MOURINHO'YA 'CRYING ONE' CEVABI'

Mourinho'nun bu paylaÅŸÄ±mÄ± sonrasÄ±Â Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Mauro Icardi de Portekizli teknik adama sosyal medyadan cevap verdi. 'Crying One' (AÄŸlaryan biri) gÃ¶rseli de dahil olmak Ã¼zere Ã¼st Ã¼ste birkaÃ§ fotoÄŸraf paylaÅŸan Icardi, FenerbahÃ§e'nin maÃ§Ä±ndaki Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan el pozisyonuna vurgu yaptÄ±. Ä°ÅŸte Icardi'nin paylaÅŸÄ±mlar,

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