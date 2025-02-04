×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
FUTBOL PUAN DURUMU FÄ°KSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENÄ°S VÄ°DEO
HABERLERSpor Haberleri

Jose Mourinho'nun 'Hentbol Dünya KupasÄ±' paylaÅŸÄ±mÄ±na Mauro Icardi'den cevap geldi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Galatasaray
Jose Mourinhonun Hentbol DÃ¼nya KupasÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±na Mauro Icardiden cevap geldi
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 04, 2025 12:33

DÃ¼n akÅŸam oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maÃ§Ä±nda Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan Davinson Sanchez'in pozisyonuyla alakalÄ± FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Jose Mourinho'dan gÃ¶ndermeli bir paylaÅŸÄ±m geldi. Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Mauro Icardi de Mourinho'ya sosyal medyadan cevap verdi.

Haberin DevamÄ±

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Jose Mourinho, dÃ¼n akÅŸam oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maÃ§Ä±ndaki Davinson Sanchez'in Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan el pozisyonuyla alakalÄ± gÃ¶ndermeli bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Gözden KaçmasÄ±nFÄ±rat AydÄ±nus, Gaziantep - Galatasaray maÃ§Ä±ndaki hakem kararlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi: PenaltÄ± itirazÄ±, golde ofsayt ve Sallainin pozisyonuFÄ±rat AydÄ±nus, Gaziantep - Galatasaray maçÄ±ndaki hakem kararlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi: PenaltÄ± itirazÄ±, golde ofsayt ve Sallai'nin pozisyonuHaberi görüntüle

Mourinho'dan gÃ¶ndermeli paylaÅŸÄ±m: 'Hentbol DÃ¼nya KupasÄ±'

Hentbol vurgusu yapan Portekizli teknik adam paylaÅŸÄ±mÄ±nda, 'GeÃ§en Pazar biten Hentbol DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda Portekizâ€™im muhteÅŸem bir ÅŸekilde yarÄ± finale yÃ¼kseldi ve bÃ¶yle bir baÅŸarÄ±dan dolayÄ± Ã¼lkemizin Ã¼zerinde yaratacaklarÄ± etki iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum.' ifadelerini kullandÄ±.

Â

Jose Mourinhonun Hentbol DÃ¼nya KupasÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±na Mauro Icardiden cevap geldi

ICARDI'DEN MOURINHO'YA 'CRYING ONE' CEVABI'

Mourinho'nun bu paylaÅŸÄ±mÄ± sonrasÄ±Â Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Mauro Icardi de Portekizli teknik adama sosyal medyadan cevap verdi. 'Crying One' (AÄŸlaryan biri) gÃ¶rseli de dahil olmak Ã¼zere Ã¼st Ã¼ste birkaÃ§ fotoÄŸraf paylaÅŸan Icardi, FenerbahÃ§e'nin maÃ§Ä±ndaki Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan el pozisyonuna vurgu yaptÄ±. Ä°ÅŸte Icardi'nin paylaÅŸÄ±mlar,

Haberin DevamÄ±

Jose Mourinhonun Hentbol DÃ¼nya KupasÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±na Mauro Icardiden cevap geldi

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Fenerbahçe#Mourinho#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!