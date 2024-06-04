Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdiler: Şampiyonluklar kazanması için her şey mümkün

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Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 2.sırada tamamladıktan sonra İsmail Kartal’la yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefine ulaşmak için şimdiden kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, bir dönem Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma’da görev yapan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile sözleşme imzaladı. Mourinho’nun Chelsea, Inter ve Real Madrid dönemlerinde yardımcısı olan teknik direktör Jose Morais, dikkat çekici transferle ilgili düşüncelerini anlattı. Portekizli efsanevi teknik direktörün Chelsea’yi çalıştırdığı dönem savunmada görev yapan Çekyalı eski futbolcu Jiri Jarosik ise eski hocasının Fenerbahçe’deki şampiyonluk şansını değerlendirdi.

JOSE MORAIS VE JIRI JAROSIK’IN ‘JOSE MOURİNHO’ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

JOSE MORAIS:

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“FENERBAHÇE, MOURİNHO’YU TRANSFER EDEREK BAŞARILI BİR KARAR ALDI”

Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve Avrupa'nın devlerinden biridir. Kulübün şanssızlık ve belirli koşullar nedeniyle büyük kararlar almasının üzerinden uzun bir süre geçtiğini düşünüyorum. Fenerbahçe’nin Mourinho gibi üst düzey bir teknik direktörü transfer ederek başarılı bir karar aldığına inanıyorum. Jose Mourinho, en iyilerden biri. José Mourinho, mücadeleci bir insan olduğu için ve Fenerbahçe dev bir kulüp olduğu için bu transfere şaşırmadım.

“MOURİNHO, SİR BOBBY ROBSON’UN YANINDA ÇALIŞTI. BARCELONA TARZINDA FUTBOLU DA BİLİYOR”

José Mourinho, modern ve sürekli olarak kendini güncelleyen bir antrenör. O, aynı zamanda çok iyi bir zihniyete sahip birisi. Günümüz futbolunu çok iyi anlayan ve bu nedenle farklı oyun planlarına uyum sağlayabilen biri. Çok erken yaşlarda Portekiz ve İspanya Barcelona’da Sir Bobby Robson’un yanında çalıştı. Bu yüzden takımlarına Barcelona tarzında da futbol oynatmayı biliyor. Mourinho’daki bu deneyimle Fenerbahçe’nin ihtiyaçlarına uyum sağlayan oyun türünü yaratabilirsiniz. Onun en iyi seçim olduğuna tamamen inanıyorum ve Fenerbahçe’yi onun gibi bir teknik direktörü transfer etme vizyonundan dolayı kutluyorum.

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“FENERBAHÇE TARAFTARI, TIPKI MOURİNHO GİBİ FUTBOLA TUTKUYLA BAĞLI”

José Mourinho, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Bu yüzden nerede olursa olsun başarılı olabileceğine inanıyorum ve Fenerbahçe de bir istisna değil. Fenerbahçe, büyük bir dünya kulübü. Fenerbahçe ve Jose Mourinho arasında mükemmel bir uyum olduğunu göreceğiz. Türkiye'de fantastik bir futbol oynanıyor. Ayrıca futbol maçlarındaki atmosfer olağanüstü. Taraftarlar da tıpkı José Mourinho gibi futbola tutkuyla bağlı. Fenerbahçe taraftarının José Mourinho'nun başarılı kariyerini sürdürmesi için doğru atmosferi sağlayacağına inanıyorum. José Mourinho; uzun yıllardır uluslararası müsabakalarda başarılar kazanamayan kulüplerde, büyük başarılara imza atmış bir geçmişe sahip. Fenerbahçe de bu durumda olduğu için bu transferin iyi bir birliktelik olduğuna dair inancım tam.

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JIRI JAROSIK:

“JOSE MOURİNHO, TAM BİR LİDERDİR. O, AYNI ZAMANDA DOĞUŞTAN BİR KAZANAN”

Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmesiyle dünya futbolunun gözü Türkiye’nin üzerinde olacak. Jose Mourinho, hala büyük bir teknik direktör. Fenerbahçe, büyük bir kulüp olduğu için onun gibi harika bir teknik direktör tarafından yönetilmeliydi. Onun doğuştan bir ‘kazanan’ olduğunu hepimiz biliyoruz. Tam bir liderdir. Çok basit bir oyun planı olmasına rağmen sizi kazanmaya doğru götürüyor. Jose Mourinho’nun hala enerjisi ve özellikle de hırsları var, aksi takdirde bu özellikleri olmasaydı bu onun sonu olurdu. Çünkü bu özellikler onun hayatındaki tutkusu ve ilacıdır.

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“BASKIYI SEVİYOR. MAÇIN SON SANİYESİNE KADAR SAVAŞIR”

Mourinho, en iyi teknik direktörlerden biri olduğu için onun takımında olan tüm oyuncular kalitelerini göstermek ister. O yüzden Fenerbahçeli oyuncular da takıma kimin geldiğinin çok iyi farkındalar. Ayrıca Mourinho’nun takımdaki yıldız oyuncuları eğitme ve onlarla iletişim kurma konusunda hiçbir sorunu yoktur. Çalıştırdığı takımlarda üzerinde baskı olmasıyla ilgili bir problem yaşamaz. O, baskıyı seviyor. Her zaman maçın son saniyesine kadar savaşır. Kazanmaya inanır ve kazanma duygusunu takımına da aktarır. Mourinho’nun şampiyonluklar kazanması için her şey mümkün. Fenerbahçe taraftarları, şampiyonluğu hak ediyor.