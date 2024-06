Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! KAP açıklaması geldi, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un teklifleri arasındaki fark da ortaya çıktı...

Haberin Devamı

İsmail Kartal'ın ayrılığının akabinde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'nin bu hamlesi dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.

Başarılı teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de kontrat detayları da merak ediliyordu.,

KAP BİLDİRİMİ

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Jose Mourinho'nun sezonluk olarak alacağı ücreti duyurdu. Yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI

Sarı - lacivertlilerin başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada "Sayın Aziz Yıldırım, Mourinho'ya 15 milyon euro teklif etti. Biz Mourinho ve tüm ekibiyle 1 yıllık toplam 12 milyon euro karşılığında anlaştık. Mourinho'nun bize ne kadar inandığının kanıtı bu." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

2 yıllık mukavele imzalanmasıyla birlikte Mourinho'nun Fenerbahçe'ye maliyetinin bonus ve haklarla birlikte 24 milyon euro olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimi kazanması halinde yönetim kurulunda olması beklenen Acun Ilıcalı, Jose Mourinho anlaşmasıyla ilgili olarak ''Jose Mourinho gibi marka bir ismin Fenerbahçe'ye gelmesi büyük bir gururdur. Fenerbahçe öyle bir kulüp ki, Jose Mourinho bile koşa koşa geliyor. Jose Mourinho Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen bir teknik direktör, ikna etmek zor olmadı sadece inandırmak gerekti. Başkanımız Ali Koç bu zaman diliminde şov yaptı'' ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MARKA"

Çok önemli bir markayı takımın başına getirdiklerini kaydeden Ilıcalı, "Dışarıdan da içeriden de elimden geleni yaparım. Şu duyguyu hiçbir şeye değişmem. Tüylerim diken diken oldu. Bu kadar taraftar bugün buraya Fenerbahçe'sine destek vermek için gelmiş. Bir teknik direktöre hoş geldin demek için tribünleri doldurmak Fenerbahçe'nin farkı. Hocamız bir kere futbola aşık. 10 cümlesinin 9.5'u futbolla ilgili oluyor. Kendini futbola adamış bir isim. Zeka konusunu konuşmamıza gerek yok zaten. Çok önemli bir marka. Onun konuşmalarını dinlemek bile mutlu ediyor." diye konuşmuştu.

Haberin Devamı

"3-4 TANE DÜNYA YILDIZI GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜN"

Transferlere ilişkin konuşan Ilıcalı, "Bence bu büyük taraftar artık mutlu olmayı hak ediyor. Ben beraber mutlu şeyler yaşayacağız diye düşünüyorum. Başkanımız çok doğru yapıyor. Söz verip tutmamaktansa söz vermeyip başarıyı getirmek daha değerli. Aylar öncesinden gerçekleşen bir görüşme vardı. Takımımız 99 puan toplamış. Üzerine 3-4 tane dünya yıldızı geldiğini düşünün... Bir de bu hoca var." demişti.

DÜNYA BASININDA BÜYÜK SES GETİRDİ

Ayrıca Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yaptığı anlaşma, dünya basınında da geniş yer buldu. İşte imza töreni sonrasında dünya basınından öne çıkanlar...

DAILY MAIL: Portekizli efsane beş ay sonra futbola döndü… Jose, İstanbul’da on binlerce kişilik coşkulu bir taraftarın önünde tanıtıldı.

Haberin Devamı

THE SUN: Küçük Ordu! F.Bahçe Jose Mourinho’yu tanıtırken on binlerce taraftar meşaleler, tezahüratlarla yeni teknik direktörlerini bağırlarına bastı.

CBS SPORT: Özel Biri İstanbul’da binlerce kişi tarafından karşılandı.

INDEPENDENT: Binlerce taraftar Mourinho’yu görmek için stada aktı.

THE ATHLETIC: Jose Mourinho, gittiği her ülkede ligi kaznadı. Türkiye ona bu listeye yeni bir kupa ekleme şansı verdi. Statta on binlerce taraftar vardı. 200 bini aşkın kişi de töreni Youtube’dan lzledi.

SKY ALMANYA: Jose Mourinho yeni bir kulüp buldu. Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapacak. Mourinho, stadyumda büyük alkış ve tezahüratlarla tanıtıldı.

Haberin Devamı

RMC SPORT: Mourinho, Fenerbahçe ile sözleşmesini stadyumun ortasında çılgın kalabalığın önünde imzaladı.

NY TIMES: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Fenerbahçe'nin düzenlediği imza törenini YouTube'da 200 binden fazla kişi izledi.

SPORTBIBLE: The Special One önümüzdeki sezon Türk takımının başında olacak. Son olarak Roma'yı çalıştıran Mourinho, İstanbul'da düzenlenen bir imza töreniyle taraftarlara tanıtıldı.

TALKSPORT: Jose Mourinho, Fenerbahçe ile resmen sözleşme imzaladı. İmza töreninde taraftarlar stadyumu tıklım tıklım doldurdu. Jose Mourinho adeta bir kahraman gibi karşılandı.

EUROFOOT: Jose Mourinho'nun imza törenini 250 bin kişi aynı anda izledi. Bu Türk futbolu ve kulüp için çok büyük bir an. Bu sayıya sadyumda ya da TV'den izleyenleri dahil etmiyoruz. İnanılmaz"

Haberin Devamı

BBC: Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu

TNT SPORTS: The Special One, Fenerbahçe'ye transferini kağıda döktü.