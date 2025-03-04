Jose Mourinho'nun derbi sonrası sözleri ortaya çıktı! Vincic'e ne dedi?

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen dev maçın sonrasında yapılan açıklamaların yankıları halen sürüyor. Maçın tamamlanmasıyla birlikte hakem odasına giden sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Sloven hakem Slavko Vincic’e söylediklerini yayıncı kuruluşa “Vincic’e ‘Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim’ dedim. 4. hakeme (Kadir Sağlam) ise ‘Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu’ dedim” sözleriyle ifade etmişti.

TAHKiM KURULU CEZASINI iNDiRDi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da Vincic’e kullandığı ifadeler ve ‘4. hakem Sağlam nezdinde hem Türk futbol camiasını hem de Türk hakemlerinin tümünü içine alacak şekilde aşağılayıcı, rencide edici ifadeleri’ nedeniyle 2 maç ceza vermiş, Portekizli çalıştırıcı ‘maymun gibi zıpladılar’ sözlerinden de 2 maçla cezalandırılmıştı. Daha sonra da Tahkim Kurulu, Jose Mourinho’nun toplamdaki 4 maçlık cezasını 2 maça indirmişti.

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TÜRKiYE’DE ORMAN KANUNLARI GEÇERLi

Peki Mourinho’nun ceza almasına neden olan ‘Türk futbol camiasını hem de Türk hakemlerinin tümünü içine alacak şekilde aşağılayıcı, rencide edici’ ifadeler neler? İşte yanıtı

Jose Mourinho hakem soyunma odasında Vincic’e hitaben “T...lı hakemsin” derken mücadelenin 4. hakemi Kadir Sağlam’ı göstererek “Bunlar korkak ve düzenbaz. Burada, Türkiye’de orman kanunları geçerli“ sözlerini sarf ettikten sonra Sloven hakemi tebrik ederek odadan çıktı. Kadir Sağlam’ın bu diyalogları raporuna yazmasının ardından ise önce disipline sevk edildi ardından da PFDK’dan ceza aldı.