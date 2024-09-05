Jose Mourinho'nun çiçekçi çocuğa cevabı sosyal medyada gündem oldu: Param yok

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün akşam Çağla Altunkaya ile evlendi. Bir süredir birliktelik yaşadığı Altunkaya ile dünyaevine giren Ilıcalı'nın düğününe spor camiasından da birçok isim katılım gösterdi.

Düğünde yer alanlar arasında bulunan Jose Mourinho ise çıkış yaptığı sırada yaşadığı olayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Portekizli teknik adam, arabasına doğru yöneldiği esnada kendisine çiçek satmak isteyen bir çocuğa 'Param yok' diyerek cevap verdi.

Mourinho'nun cevabı, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.