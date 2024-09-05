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Jose Mourinho'nun çiçekçi çocuğa cevabı sosyal medyada gündem oldu: Param yok

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Acun Ilıcalı
Jose Mourinhonun çiçekçi çocuğa cevabı sosyal medyada gündem oldu: Param yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 09:58

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün akşam bir süredir birlikteliğini sürdürdüğü Çağla Altunkaya ile dünyaevine girdi. Ilıcalı'nın düğününe katılım gösteren isimler arasında bulunan Jose Mourinho'nun çıkış yaptığı esnada çiçek satan bir çocukla diyaloğu gündem oldu.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün akşam Çağla Altunkaya ile evlendi. Bir süredir birliktelik yaşadığı Altunkaya ile dünyaevine giren Ilıcalı'nın düğününe spor camiasından da birçok isim katılım gösterdi.

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Düğünde yer alanlar arasında bulunan Jose Mourinho ise çıkış yaptığı sırada yaşadığı olayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Portekizli teknik adam, arabasına doğru yöneldiği esnada kendisine çiçek satmak isteyen bir çocuğa 'Param yok' diyerek cevap verdi.

Mourinho'nun cevabı, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Jose Mourinhonun çiçekçi çocuğa cevabı sosyal medyada gündem oldu: Param yok

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Acun Ilıcalı

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