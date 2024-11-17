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Jose Mourinho'nun bir sonraki durağını duyurdular: 'İngiltere'de seçenekleri sınırlı, ona en uygun kulüp...'

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#Jose Mourinho#FENERBAHÇE#Süper Lig
Jose Mourinhonun bir sonraki durağını duyurdular: İngilterede seçenekleri sınırlı, ona en uygun kulüp...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 16:48

Fenerbahçe'nin başında başarı hedeflerine emin adımla ilerleyen Jose Mourinho'nun İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'in başına geçebileceği ileri sürüldü.

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Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olan arından ligde Sivasspor engelini 4 golle geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Eddie Howe yönetiminde beklenen çıkışı yapamayan Newcastle United'da gözler Jose Mourinho'ya çevrildi.

Football Insider'a konuşan eski İngiliz kaleci Paul Robinson, Portekizli çalıştırıcı için 'bir sonraki durağı Newcastle United olacaktır' dedi.

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'BASIN MOURINHO'NUN ÜZERİNE ATLIYOR'

Geçtiğimiz haftalarda Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında oynamayan bir kulübe gitmek istiyorum sözlerini değerlendiren Robinson, "O sırada basın toplantısındaydım. İnanılmazdı, adeta gişe rekoru kıran bir performanstı. Böyle açıklamalar yapıyor ve basın hemen onun üzerine atlıyor." ifadelerini kullandı.

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MOURINHO'NUN SEÇENEKLERİ

Deneyimli çalıştırıcının İngiltere'deki seçeneklerinin pek fazla olmadığını belirten eski file bekçisi, "Manchester City'ye gitmeyecek, Liverpool'a gitmeyecek, Arsenal'e gitmeyecek, Chelsea ya da Tottenham'a da geri dönmeyecek, bu yüzden seçenekleri çok sınırlı.

Alt sıralardaki kulüplerden birine gitmeyecektir. Crystal Palace ya da Nottingham Forest gibi takımları yönetebileceğini asla hayal edemiyorum" sözlerini sarf etti.

TEK SEÇENEK NEWCASTLE

Mourinho'nun gidebeliceği tek takımın Newcastle United olduğunu sözlerine ekleyen Paul Robinson, "Hangi açıdan bakarsanız bakın, Newcastle United Mou için en uygun kulüp. Maddi imkanlar, kulübün statüsü ve ilgi düzeyi olarak baktığımızda Mourinho'yu en yakın gördüğüm kulüp Newcastle United.

THE GUARDIAN'DA DUYURMUŞTU

İngiliz basınında The Guardian'da geçtiğimiz haftalarda Jose Mourinho'nun, Eddie Howe yönetiminde beklenen çıkışı yapamayan Newcastle United'ın başına geçmek istediğini haberleştirmişti.

Jose Mourinho'nun Mart ayında menajerleri aracılığıyla Newcastle United başkanı Yasir al-Rumayyan ile görüştüğü ve devam eden süreçte bağlantıların devam ettiği ileri sürülmüştü.

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Ayrıca haberde Mourinho'nun Premier Lig'de yarım kalan hikayesinin olduğuna inandığı ve kendini o seviyede yeniden kanıtlamak istediği bilgisi vurgulanmıştı.

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FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli takım ile bu sezon 19 maça çıkan Portekizli teknik adam; 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

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#Jose Mourinho#FENERBAHÇE#Süper Lig

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