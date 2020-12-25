Jose Mourinho'nun Barcelona raporu 15 yıl sonra ortaya çıktı! Messi ve Ronaldinho...

Spor Arena Dış Haberler | Porto ile 2004 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak ismini tüm dünyaya duyuran ve sonrasında Chelsea, Real Madrid, Manchester United gibi takımlarda çok sayıda kupaya ulaşan dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Jose Mourinho'nun Barcelona için hazırladığı dikkat çeken bir rapor ortaya çıktı.

Jose Mourinho'nun, 2005-2006 sezonunda yardımcısı Andre Villas-Boas ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'i yenerek kupaya ulaşan Barcelona için ayrıntılı bir rapor hazırladığı anlaşıldı.

İşte Jose Mourinho ve Andre Villas-Boas'ın 2005-2006 sezonundaki Barcelona raporu;

Carles Puyol

Agresif ama çok duygusal. Ona yapılan faullerde çıldırıyor ve çok kolay provoke olabiliyor. Agresif bir savunma oyuncusu. Pozisyon bilgisi kötü. Geri koşmakta zorlanacağı için ofsayt taktiği uyguluyor. Topa sahip olmak için vüdudunu kullanmak zorunda kalıyor. Topu onun kullanmasına izin vermeliyiz. İyi yönü ise sıçrama yeteneği ve fizik gücü

Andres Iniesta

Her zaman yedek kulübesinden oyuna dahil oluyor. Çok dinamik bir oyuncu. Hareket ve düşşünme hızı iyi. Durdurulması zor bir oyuncu

Ronaldinho

Tek dokunuşla rakibini geçebilir. Rakiple 1'e 1 kaldığında kolay çalım ya da şut atabilir. Boşluk bulduğunda Messi ve Eto'o'ya delici paslar atar. Zayıf yönü ise savunmaya yardımı. Ayrıca kendini kolay yere bırakır, hakemi aldatır.

Lionel Messi

A Takıma yeni çıktı ancak kalite ve hızı çok iyi. Ronaldinho ile benzer stille sahip. Ceza sahasından uzak tutulması gereken bir oyuncu. Kenarda kalmasını sağlamak önemli