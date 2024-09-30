Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçına damga vuran hareketi gündemde! Kural ne diyor? 'UEFA bu konuyu tartışacak' | 'Fatih Terim de yapmıştı ama...'

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 81. dakikada kendi kalesine Thalisson kaydetti.

Sarı - lacivertlilerin galibiyetinin yanı sıra teknik direktör Jose Mourinho'nun 77. dakikada yaptığı hareket geceye damgasını vurdu.

Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin ofsayt nedeniyle sayılmayan golünün ardından yayıncı kuruluş kamerasının önüne dizüstü bilgisayarını koyarak pozisyona eşi benzeri olmayan bir tepki göstermişti.

Hakem yorumcuları, bu hareketi mercek altına aldı. İşte yapılan değerlendirmeler:

"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

Deniz Çoban: "Ben bu maddeyi okurken hiç böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmezdi. Onaylanmamış elektronik ekipmanı uygunsuz kullanmak nedir? Hakem içeriye giderken telefonla ofsayt değil diye pozisyonu göstermek. VAR, ofsaytı doğru tespit edemedi, aslında pozisyon goldü, laptop'ı koydum buraya ki VAR görsün diye, VAR görsün hatasını anlasın mı dedi. Bu teknolojinin uygunsuz kullanımı mı? Bu onaylanmış bir teknoloji. Flaşta sordular, neden götürdünüz diye, ofsayt pozisyonu için dedi. Buna otoritenin bir yorum yapması lazım."

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"BU, UEFA'DA TARTIŞILACAK"

Bülent Yıldırım: "Ne kendi katıldığımız seminerlerde ne UEFA kliplerinde buna benzer bir olayı hiç görmedim, duymadım. Böyle bir fiilin nereye girdiğinin tespiti yok, böyle bir eğitim almadık. FIFA'nın, UEFA'nın tüm terminolojisini, seminerlerini takip ediyoruz. Bu konuda daha önce ne talimat var ne de bir olay var. Hakem der ki, bu benim için teknik aracın uygunsuz kullanımıysa kırmızı kart. Sportmenliğe aykırıysa sarı kart. Bu artık UEFA'da tartışılacak. Hakem Kurulu, bunun için talimat verecektir."

"İHRAÇ OLMASI LAZIM"

Bahattin Duran: "Yorum yapmak lazım. Bu bir yorum, Mourinho'nun ihraç edilmesi lazım. Bu uygunsuz kullanım. İhraç olması lazım. Bütün izleyenlerin gözüne sokarak protesto etti Mourinho."

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"TERİM DE YAPMIŞTI AMA..."

Fırat Aydınus: Kulübeden açıp gösterse kameraya... Fatih Terim, cep telefonuyla hakeme göstermişti. VAR'ın doğuşu oradan başladı. Mourinho'nun yapmaması gerek bir hareket, sportmenlik dışı. Teknik alanın dışına çıkıp, kameranın önüne koyuyor. Bugün sen buna duyarsız kalırsan, yarın bir gün buna benzer şeylerde de emsal gösterilir. Bu ve bunun gibi hareketler Mourinho dendiğinde normal karşılanıyor. Cezasız kalacak bir şey değil. Sen hakemin kararına karşı otoriteyi sarsan bir harekette bulunuyorsun. Dördüncü hakeme gösterse çok bir şey olmaz. Kartsız kalmaması gerekirdi bu hareketin.

KURAL

Faul Fena Hareketler - Kural 12: Onaylanmamış elektronik ya da iletişim ekipmanı kullanmak ve / veya elektronik ya da iletişim ekipmanının kullanımı sonucu uygunsuz davranışlarda bulunmak.