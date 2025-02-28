Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: 'Bu iş burada bitecek gibi durmuyor!'

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş, zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray yedek kulübesini kastederek "Herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli çalıştırıcının bu sözleri sarı-kırmızılı camiada büyük tepki çekmiş; Galatasaray, Mourinho'yu "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edeceğini açıklamıştı.

4 MAÇ CEZA ALDI!

PFDK, Mourinho'ya, "Müsabaka hakemlerinin bulunduğu soyunma odasına gelerek müsabakanın orta hakemine yönelik kullandığı ifadeler ve hemen akabinde müsabakanın 4. hakemi olan Türk hakeme yönelerek onun nezdinde hem Türk futbol camiasını hem de Türk hakemlerinin tümünü içine alacak şekilde aşağılayıcı, rencide edici ifadelerle Türk futbolunu kaos ve düzensizlikle itham etmesi" ve "Müsabaka sonrası basın toplantısında rakip takım mensuplarına yönelik kullanılan ifadelerin spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı bir içerik taşıdığı, sporda şiddet ile düzensizliği teşvik edebilecek, toplumu ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte anlam içeren ve taraftar olaylarına neden olabilecek türden ifadeler gerçekleştirdiği" nedenleriyle toplamda 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezası verdi.

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DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE

Portekizli çalıştırıcının aldığı 4 maçlık ceza, dünya basınında günün en çok konuşulan haberleri arasında yerini aldı.

ABOLA (PORTEKİZ): "TARTIŞMALI İFADELER MOURINHO'YA PAHALIYA MAL OLDU"

"Mourinho'nun Galatasaray derbisi sonrasında söylediği ve tartışma yaratan "Yedek kulübesinde maymunlar gibi zıpladılar" ifadeleri, kendisine pahalıya mal oldu. Portekizli teknik adam, 4 maçlık ağır bir cezaya çarptırıldı."

DAILYMIRROR (İNGİLTERE): "MOURINHO'YA AĞIR CEZA"

"Jose Mourinho, 'ırkçılık' tartışmalarını alevlendiren 'hakaret' içeren açıklamaları nedeniyle ağır bir ceza aldı. Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray ve Türk hakemliği hakkında yaptığı yorumların ardından 4 maç ceza ve ek olarak para cezasına çarptırıldı."

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LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): "MOURINHO'YA AĞIR DARBE"

"Mourinho Galatasaray maçının ardından "yedek kulübesinde maymunlar gibi zıpladılar" sözleriyle başlattığı fırtınada ağır bir darbe aldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktörü 4 maçla cezalandırdı."

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA): "MOURINHO'YA SERT MÜDAHALE"

"Türkiye Futbol Federasyonu, derbi maçtan sonra Galatasaray ve Türk hakemleri hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Mourinho'ya sert bir müdahalede bulunarak 4 maç men cezası verdi."

RAINEWS (İTALYA): "BU İŞ BURADA BİTECEK GİBİ GÖZÜKMÜYOR!"

"Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Roma'nın eski teknik direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç ceza verildi. Önümüzdeki saatlerde başka gelişmeler de yaşanabilir çünkü Fenerbahçe muhtemelen cezaya itiraz edecek. Bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor."

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MARCA (İSPANYA): "MOURINHO CEZALANDIRILDI"

"Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" sözü cezasını buldu. Fenerbahçe teknik direktörü 4 maçtan men ve 40 bin Euro para cezası aldı."

SDNA (YUNANİSTAN): "MOURINHO'YU DAHA AĞIR BİR CEZADAN DROGBA MI KURTARDI?"

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mourinho'ya ağır ceza. Portekizli teknik adam 4 maça verildi. Belki de Didier Drogba'nın desteği Mourinho'yu daha büyük bir cezadan kurtardı, yoksa kurtarmadı mı?"

TERRA (BREZİLYA): "MOURINHO TARTIŞMALARIN ODAĞINDA YER ALMAYA DEVAM EDİYOR"

"Jose Mourinho, kariyerinin genelinde olduğu gibi tartışma yaratmaya ve tartışmaların odağında olmaya devam ediyor, bu kez Türkiye'de! Portekizli teknik adam, derbi maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle 4 maç ceza aldı."