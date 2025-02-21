Jose Mourinho'dan yabancı hakem yorumu: "Karardan mutluyum!"

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Anderlecht'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, açıklamalar yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"KURAYI BEKLİYORUZ"

"Mutluyum, üst tura çıktık ve kaybetmedik. Bu tarz maçlarda en önemlisi tur atlamaktır, bir de maçı kaybetmiyorsanız daha iyi. Kolay olmayacağını biliyorduk, maça iyi başladık ve başlangıçta bitirebilirdik. 2-1 geri düştük, sakin kalmaya devam ettik. Berabere kalınca maç bitti. Fred'in cezalı olması üzücü. Avrupa'da 13-14 maç oldu, kartların birikmesi normal. Sakatlık olmaması iyi. Bright'ın yarım bir sakatlığı vardı. Risk alıp Mert Müldür'ü oynattık. Şimdi kurayı bekliyoruz."

"DERBİ İÇİN SABAH DÜŞÜNMEYE BAŞLAYACAĞIM"

"Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz. Otele gidip döner yemeyi hak ediyoruz. Sonrasında dizimi izlemeyi hak ediyorum. Bunun keyfini çıkaracağım ve ardından yarın sabah derbi maçı düşünmeye başlayacağım."

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"OLYMPIAKOS'U TERCİH EDERİM"

"Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden tek kulüp olduğumuz için gururluyuz. Olympiakos seyahat açısından daha az yorucu olur. Belki bu yüzden Olympiakos diyebilirim. Ancak İskoçya'ya gitmemiz gerekirse de gideriz. Harika bir stadyum ve atmosfer var orada. Fred bizim için önemli bir eksik. Şimdi önümüzdeki lig maçını ve kupa maçını düşüneceğiz."

"KARARDAN MUTLUYUM"

"Eğer karar verildiyse ve üst düzey bir hakemse bunun güvenilirlik açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu karardan mutluyum. Bazen öyle gözükmese de ben fair-play isteyen bir insanım. Biz kazanmak istiyoruz, onlar kazanmak istiyor. Umarım büyük bir futbol maçı olur."

"OYUNCU OLARAK DEĞİL TAKIM HALİNDE İZLİYORUM"

"Karşı takımda bir oyuncuya odaklanmaya vaktim olmuyor. Takım olarak onları izliyorum. Bence iyi bir takım. İlk maçtaki oyunumuz bu sezon Avrupa'daki en iyi oyunumuzdu."

"OYUNUN DURMASI RAKİBİN İŞİNE YARADI"

"Burası Avrupa'nın göbeğinde bir şehir ama tribünlerde Fenerbahçe taraftarlarına saldırı oldu. Bu sizi nasıl etkiledi?"

"Olay ilk olduğunda neler olduğunu bilmiyorduk. İçeri girdiğimizde hakem Sandro bana neler olduğunu söyledi. Oyunun iyi bir anındaydık ve oyunun durması rakibimize yaradı. Benim endişem sakatlıkların olmasıydı. Dışarı çıkamıyorduk. Hakemden birkaç dakika ısınma için süre istedim. Güzel bir yönetim sergiledi hakem. İki takımın da taraftarları takımlarını desteklediler. Her şey iyiydi, umarım herkes evine problemsiz gitmiştir."