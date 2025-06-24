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Jose Mourinho'dan transfer talebi! Dünya çapında tanınan isim...

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Jose Mourinhodan transfer talebi Dünya çapında tanınan isim...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 21:41

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi ortaya çıktı.

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Geride kalan sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

KAMPA YETİŞMESİNİ İSTEDİ

TRT Spor'un haberine göre; 14 Temmuz'da başlayacak Portekiz kampı öncesinde en az 2 transferin gerçekleşmesini talep etti.

Haberin detaylarında Portekizli çalıştırıcının yönetime bir liste verdiği ve her bölge için detaylı bir rapor sunduğu belirtildi.

Son olarak haberde kanatlarda dünya çapında tanınan isimlerin şartlarını öğrenen sarı lacivertlilerin, planını hazırladığı ve önümüzdeki günlerde belirlenen futbolcularla temasa geçileceği aktarıldı.

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8 TEMMUZ'DA TOPBAŞI

Sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu'nda boy gösterecek ve 8 Temmuz'da topbaşı yapacak.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

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