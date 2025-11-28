Jose Mourinho'dan transfer için Paulo Dybala talebi!

Haberin Devamı

Sezona Fenerbahçe'e başlayan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, transfer listesinin ilk ismini belirledi.

Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın geçtiğimiz kış transfer döneminde ilgilendiği yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

CNN Portekiz'de yer alan habere göre, Mourinho, Roma'da birlikte çalıştığı Dybala'yı Benfica'da da görmek istiyor.

Roma forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan 32 yaşındaki Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Dybala'nın, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor