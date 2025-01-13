Jose Mourinho'dan 'temiz maç' vurgusu

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor mücadelesi öncesinde değerlendirmeler yaptı.

Konyaspor'u değerlendiren Mourinho, "Amrabat ve İsmail yok. Onlara benzer olan Bartuğ ile değil de Fred ile başlamak istedim. Yine geriden oyun kuruyor olacağız. Rakibimiz kendi sahasında güçlü. Son zamanlarda defansif oyuna daha odaklılar. Daha kompakt olarak savunmada olup, kontra atakları kullanıyorlar." dedi.

"UMARIM TEMİZ BİR MAÇ OLUR"

Temiz bir maç dileyen Jose Mourinho, "Umarım temiz bir maç olur ve herkesin oynamaktan gurur duyduğu bir maç olur. Aynı zamanda evinde ve stadyumda olan herkes de gerçek bir futbol izlediği için mutlu olur." şeklinde konuştu.