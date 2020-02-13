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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

Jose Mourinho'dan sonra ilk kez! Porto ve Benfica...

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17 yıldır Portekiz'de lig şampiyonluğunu kimseye bırakmayan Porto ve Benfica, 2004'ten beri ilk kez Portekiz Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Spor Arena Dış Haber | Portekiz Ligi'ne 17 yıldır ambargo koyan Porto ve Benfica, yıllar sonra Portekiz Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

İki ekip, en son 2004 yılında Jose Mourinho'nun Porto'yu çalıştırdığı dönemde karşılaşmıştı.

Portekiz'de şampiyonluğu kimseye kaptırmayan iki ekibin kupada 16 yıldır finalde karşılaşmaması ise dikkat çekti.

Jose Mourinhodan sonra ilk kez Porto ve Benfica...

Jose Mourinhodan sonra ilk kez Porto ve Benfica...

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