Jose Mourinho'dan Sofyan Amrabat yanıtı: Maçtan sonra...

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Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Kolay maçın olmadığına dikkat çeken Mourinho, "Alanyaspor'un Başakşehir ile oynadığı maçı izlemiştim ama video olarak da diğer maçlarını izledim. Topla, oyun kurmada iyiler, ön bölgede hızlı oyuncular var. Burada geçirdiğim sürede anladım ki Türk futbolunda kolay maç diye bir şey yok. Kolay maç istiyorsak bunu biz sağlamalıyız ama prensip olarak kolay maç yok." dedi.

SOFYAN AMRABAT TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat ile ilgili gelen soruya Jose Mourinho, "Maçtan önce Sofyan Amrabat açıklaması yok. Maçtan sonra... Şu an oynayacak bir maçımız var." yanıtını verdi.

MOURINHO'DAN TEBESSÜM ETTİREN HAREKET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesi yayıncı kuruluş muhabirine takıldı.

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Müsabaka öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Portekizli Teknik Direktör, Bein muhabiri Onur Çubukçu'ya boy konusunda takıldı.

Sandalyenin üzerine çıkarak Çubukçu'ya takılan Mourinho neşeli anların yaşanmasına neden oldu.