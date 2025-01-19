Jose Mourinho'dan sitem: Hoca olmaya çalışıyorum

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

Kazandık. Kırmızı kart ve sayılmayan gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeylerini ortaya koydular, onlar da iyi dayandı. İlk yarıda iki fırsatımız vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı oyun ritmimizi artırdık. Dusan Tadic anahtar oyuncu oldu. Bizlere renk kattı gösterdiği performansla. Galibiyeti hak ettik.

FUTBOLU ÖĞRENİYORUM

Levent ve Mert Müldür gayet iyi oynadılar. Futbolu öğreniyor olmak burada, benim için ayrıcalık. Altı aydır hoca olmaya çalışıyorum burada, bunun için minnettarım.