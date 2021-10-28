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Jose Mourinho'dan şaşırtan paylaşım! Yine rahat durmadı...

#Jose Mourinho#Cagliari#Paylaşım
Jose Mourinhodan şaşırtan paylaşım Yine rahat durmadı...

Futbol dünyasının en sıradışı figürlerinden olan Jose Mourinho, Cagliari galibiyeti sonrasında yaptığı paylaşımla sosyal medyada ses getirdi.

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Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Roma teknik direktörü Jose Mourinho, kişisel Instagram hesabına yaptığı ilginç paylaşımlara bir yenisini ekledi.

Daha önce Napoli maçında gördüğü kırmızı kartın ardından saha kenarından oyuncularına taktik vermeye çalıştığı anları paylaşan Portekizli teknik adam, söz konusu paylaşımına, "Mükemmel bir maç vardır ama biletiniz yoktur." notunu düşerek futbolseverleri gülümsetmişti.

MERDİVENLERDE YEMEK YİYOR

Deneyimli çalıştırıcı bu kez 2-1 kazandıkları Cagliari müsabakası sonrasında renkli bir paylaşım yaptı. Cezası sebebiyle soyunma odasına gidememesine göndermede bulunan Jose Mourinho, merdivenlere yemek yediği anın fotoğrafını paylaştı.

Portekizli futbol adamı, bu paylaşımına ise, "Maç bitti, 3 puan... Yemek çok güzel (Soyunma odasına giremiyorum). notunu ekledi.

Jose Mourinho cezası sebebiyle Cagliari maçını tribünden takip etmişti.

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Jose Mourinhodan şaşırtan paylaşım Yine rahat durmadı...

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#Jose Mourinho#Cagliari#Paylaşım

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