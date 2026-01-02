×
Jose Mourinho'dan Rafa Silva ve Batagov açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

Jose Mourinhodan Rafa Silva ve Batagov açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 18:32

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, transfer açıklaması yaparken Rafa Silva ve Batagov sorularına yanıt verdi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, gündemdeki transfer konuları hakkında yöneltilen soruları yanıtladı.

'YORUM YAPMAYACAĞIM'

Mourinho, "Wesley, Rafa Silva ve André Luiz ile ilgileniyor musunuz?" sorusu hakkında "Bu söylentiler hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü bizim oyuncumuz olmayan futbolcular hakkında konuşmuş olurum" dedi.

'ONU HİÇ TANIMIYORDUM'

Portekizli teknik adam sözlerini, "Son günlerde Batagov adında bir oyuncunun ismi ortaya çıktı. Onu hiç tanımıyordum, bu yüzden gidip araştırmak zorunda kaldım" ifadeleriyle tamamladı.

Mourinho sözlerini "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorum ama en azından daha dengeli olmaya çalışın. En azından tanıdığım isimler üzerinden sorular sorulması daha doğru olur" şeklinde tamamladı.

