Jose Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması!

Beşiktaş'ta Rafa Silva belirsizliği devam ederken Portekizli yıldız için sürpriz bir açıklama geldi.

SON İDMANA DA ÇIKMADI

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, siyah beyazlıların antrenmanında yer almadı. Rafa'nın antrenmanlarda yer almamasının 18. günü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig’in on üçüncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

İlk 30 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası gerçekleştirilen taktiksel çift kale maçla tamamlandı."

MOURINHO'DAN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, gazetecilerin Rafa Silva sorusuna yanıt verdi.

"Rafa Silva ile ilgileniyor musunuz?" sorusu üzerine Mourinho "Rafa Silva ile ilgileniyor musunuz?" sorusu üzerine, "Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım. Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?" dedi.