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Jose Mourinho'dan Portekiz'de geleceği hakkında açıklama!

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#Fenerbahçe#Mourinho#Portekiz
Jose Mourinhodan Portekizde geleceği hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 00:57

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portimonense'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından geleceğiyle ilgili konuştu.

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Hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

Portekiz'e döneceğim, bu kesin. Henüz olmadı ama olacak. Bu geri dönüş, kariyerimin sonu olduğu için değil; aksine, fiziksel ve mental olarak güçlü olduğum bir dönemde olacak. Portekiz'e emeklilik için gelmeyeceğim, yüksek seviyede döneceğim.

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Kulüp mü, milli takım mı fark etmez. Sadece Portimonense olmaz, çünkü onların zaten iyi bir teknik direktörü var.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Portekiz

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