Jose Mourinho'dan Portekiz'de geleceği hakkında açıklama!

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Hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

Portekiz'e döneceğim, bu kesin. Henüz olmadı ama olacak. Bu geri dönüş, kariyerimin sonu olduğu için değil; aksine, fiziksel ve mental olarak güçlü olduğum bir dönemde olacak. Portekiz'e emeklilik için gelmeyeceğim, yüksek seviyede döneceğim.

KULÜP, MİLLİ TAKIM FARK ETMEZ

Kulüp mü, milli takım mı fark etmez. Sadece Portimonense olmaz, çünkü onların zaten iyi bir teknik direktörü var.