Jose Mourinho'dan oyuncularına övgü ve Anderlecht maçı öncesi temkinli sözler: İşimizi iyi yapmalıyız | Oyuncularımız öğrenmeye açık

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında yarın Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, önlerinde uzun bir yol olduğunu ancak önce rakiplerini geçmeleri gerektiğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Anderlecht Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, kendileri için işlerin iyi gittiğini belirtti.

"UZUN BİR YOLUMUZ VAR"

Pozitif sonuçların oyunculara özgüven verdiğini dile getiren Mourinho, "Bizim için işler iyi gidiyor, pozitif sonuçlar alıyoruz. Önemli olan yarınki maç ve gitmemiz gereken uzun bir yol var. Elemelerde her şey mümkündür. 3-0 iyi gözükebilir ama işi yarın bitirmemiz gerekiyor ve bitirmek için de yarın işimizi iyi yapmamız gerekiyor." diye konuştu.​​​​​​​

Haberin Devamı

"OYUNCULARIMIZ ÖĞRENMEYE AÇIK"

Takımın artan performansına ilişkin soruya ise Mourinho, "Oyuncular iyiler. Yeni şeyler öğrenmeye açıklar, farklı roller üstlenmeye açıklar. Bu taktiksel kültüre sahip olmak gelişmelerini sağlıyor. Takım olarak kompakt savunma yapmamızın da bunda etkisi var. Kaleci bunun bir parçası ve kalecimiz önemli anlarda önemli kurtarışlar yaptı." yanıtını verdi.

"SKRINIAR'I GÖRÜYORSUNUZ"

Mourinho, takımın temposunun yükseldiğinin hatırlatılması üzerine ise "Bunun birçok sebebi var. Tek bir şeye bağlayamayız. Yeni yılda lige verilen arada sonunda istediğimiz çalışmaları yapma imkanı yakaladık. Maç-dinlenme, maç-dinlenme temposundan çıkabildik. Bunları en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık ve sonuç geldi. Sonuç gelince özgüven yükseldi. Sakatlıklar yaşandı ama transfer penceresinin açılması bize imkan sağladı. Milan'a (Skriniar) bakınca farklı bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Bize istikrar kattı. Sadece futbol anlamında gelişmiyorlar, aile olma anlamında da gelişiyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.