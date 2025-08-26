×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jose Mourinho'dan olay yanıt: 'Transfer yapacağımızı düşünmüyorum!'

Güncelleme Tarihi:

#Jose Mourinho#Fenerbahçe#Ali Koç
Jose Mourinhodan olay yanıt: Transfer yapacağımızı düşünmüyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 22:11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi Portekiz basınına transfer dönemi hakkında konuşurken, verdiği cevap olay oldu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz'in A Bola gazetesine açıklamalarda bulundu.

"HEDEFE ULAŞTIKTAN SONRA TRANSFER MANTIKSIZ"

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin gündemindeki Sporting forması giyen Geny Catamo'yla ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi;

Geny Catamo ile ilgilenmiyoruz. Listemizde yok. Açıkçası bir liste olduğunu da düşünmüyorum. Hiçbir oyuncunun transfer edilmeyeceğini düşünüyorum. Normalde transfer piyasası bir hedefe ulaşmak içindir. Hedefe ulaştıktan sonra birini transfer etmek mantıksız olur."

Gözden KaçmasınAnderson Talisca: Detaylar fark oluşturacakAnderson Talisca: 'Detaylar fark oluşturacak!'Haberi görüntüle

"EKSTRA ÇABA SARF EDİLMİYOR"

Portekiz'den Sport TV'ye de konuşan Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jose Mourinho#Fenerbahçe#Ali Koç

BAKMADAN GEÇME!