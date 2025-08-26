Jose Mourinho'dan olay yanıt: 'Transfer yapacağımızı düşünmüyorum!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz'in A Bola gazetesine açıklamalarda bulundu.

"HEDEFE ULAŞTIKTAN SONRA TRANSFER MANTIKSIZ"

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin gündemindeki Sporting forması giyen Geny Catamo'yla ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi;

Geny Catamo ile ilgilenmiyoruz. Listemizde yok. Açıkçası bir liste olduğunu da düşünmüyorum. Hiçbir oyuncunun transfer edilmeyeceğini düşünüyorum. Normalde transfer piyasası bir hedefe ulaşmak içindir. Hedefe ulaştıktan sonra birini transfer etmek mantıksız olur."

"EKSTRA ÇABA SARF EDİLMİYOR"

Portekiz'den Sport TV'ye de konuşan Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

