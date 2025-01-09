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Jose Mourinho'dan olay Galatasaray - Başakşehir maçı paylaşımı: Sevgili Crespo, umarım tekmeliklerin karbondandır!

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#Jose Mourinho#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Jose Mourinhodan olay Galatasaray - Başakşehir maçı paylaşımı: Sevgili Crespo, umarım tekmeliklerin karbondandır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 12:19

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadığı maçta yaşanan pozisyonla ilgili olay yaratan bir paylaşım yaptı.

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan müsabakada taraflar yenişemedi ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

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PENALTI İTİRAZLARI

Hakem Ali Şansalan'ın yönettiği maçta yaşanan bir pozisyonda Başakşehirli Miguel Crespo, Abdülkerim Bardakcı ile girdiği ikili mücadele sonucu ceza sahası içinde yerde kaldı.

Hakem Şansalan oyunu devam ettirirken, turuncu - lacivertlilerden uzun süre penaltı itirazı gelmişti.

MOURINHO'DAN OLAY PAYLAŞIM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da yaşanan pozisyon sonrası Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Pozisyonun görüntüsünü paylaşan Portekizli çalıştırıcı, gönderisine "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." notunu düştü.

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Jose Mourinhodan olay Galatasaray - Başakşehir maçı paylaşımı: Sevgili Crespo, umarım tekmeliklerin karbondandır

Mourinho'nun paylaşımına kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum gelirken, gönderi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

FENERBAHÇE DE GÖNDERME YAPMIŞTI

Öte yandan Fenerbahçe'den de gece yarısı bir paylaşım gelmişti.

Sarı-lacivertli kulüp paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!"

Jose Mourinhodan olay Galatasaray - Başakşehir maçı paylaşımı: Sevgili Crespo, umarım tekmeliklerin karbondandır

"SKANDAL!"

Ayrıca Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor maçı sonrasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya da göndermede bulunan Mourinho, "Hatayspor'un maçını izlemeyi dünkü skandalı izlemeye tercih ederim. Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Çok sevdiğim 'Washington D.C.' dizisindeki skandalları izlemeyi tercih ederim." diye konuşmuştu.

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#Jose Mourinho#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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