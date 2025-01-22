Jose Mourinho'dan Milan Skriniar transferi ve yabancı VAR açıklaması!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Mourinho'nun açıklamalarından önemli notlar şu şekilde:



'Taraftarlarımız desteği ile durumu telafi etmeyi düşünüyoruz. Oyuncularımızın eksikliğini, onların bize vereceği enerjiyle telafi edeceğiz. 2 puanla bir üst tura çıkacağımızı düşünüyoruz.'



'5 tane potansiyel bek vardı elimizden hiçbiri olmayacak. İsmail sakat, kendisi yardımcı olabilirdi. Becao, Bartuğ, Samet, Livakovic yok.'

HAYAL KURMAMIZ İÇİN TUR ATLAMAMIZ GEREKİYOR

'Yarın (Perşembe günü) oynayacağımız rakip zorlu bir rakip. Beklentimiz var bu turnuvada ama hayal kurmamız için tur atlamamız gerekiyor.'



'Tur atlayabilirsek yeni takviye yapabileceğiz. Midtjylland maçı soğuk iklimde olacak taraftarlarımız olmayacak. Şimdi destek zamanı ve onlara ihtiyacımız var.'

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SKRINIAR TRANSFERİ

'Asıl büyük rol kulübün. Transferi gerçekleştirmek için gösterdiği istek ve finansal kapasitesi. Sportif direktörümüz yüzyüze menajerle ve oyuncuyla oldu. Fenerbahçe'nin ne kadar harika bir kulüp olduğunu söylemek, İstanbul'un ne kadar harika bir şehir olduğunu söylemek, Türkiye'nin 'ne kadar adil bir lig olduğunu söylemek' benim için önemliydi.'



YABANCI VAR AÇIKLAMASI: HENÜZ 1 HAFTA OYNANDI!

'Henüz sadece 1 hafta oynandı. Adil olup olmadığını bilmiyorum. Bir karara varmak için çok erken.'



OKAN BURUK HAKLIOKAN BURUK HAKLI

'Okan Buruk puan farkını hatırlatarak 'Önümüze bakıyoruz' dedi. Ne düşünüyorsunuz?'



'Okan haklı. Lider pozisyonunda olunca diğer takımlara bakmaya, endişe etmeye gerek yoktur. Kendisini haklı görüyorum. Oynayış şeklimizle ilgili olarak rakamlar objektiftir. Sayılarla açıklanabilir. Oyun kaliteniz sübjektiftir. Herkes farklı düşünebilir. Sayıları konuşacak olursanız doğru. Bana sorarsanız, ürettiğimiz pozisyona göre daha çok gol atmalıydık. Çok kaçırıyoruz, rakip kaleciler harika kurtarışlar yapıyor, verilmesi gereken daha çok penaltı vardı.'



'Yakın bir arkadaşım olan Ancelotti ile geçen gün konuşuyordum, büyük başarılar elde etmiş biri. 'İspanya'da eleştiriliyoruz ama ligin tepesindeyiz' dedi bana. Oynayış şeklimizden memnun musunuz derseniz, hayır derim. Çünkü daha çok gelişebiliriz.'



YUSUF AKÇİÇEK HAZIR, OYNAYACAK

'Yusuf Akçiçek olgun bir futbolcu. Ona bu hak ettiği alanı vermeliyiz. Bu sene süre aldı. Zorlu bir Prag maçında oyuna girdi. Kupada 90 dakika oynadı. O hazır, ben ona inanıyorum. Ciddi bir profesyonel. Tecrübelilerden en iyi örnekleri kendisine alıyor. Umarım taraftarımız onunla gurur duyar, çünkü o Fenerbahçe altyapısından çıkmış biri.'



