Jose Mourinho'dan maç sonu hakem kararlarına tepki: UEFA'dan ceza almak istemiyorum

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers'a elendikleri maçın ardından konuştu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

Yorumu bizi ilk maçtan sonra öldüren uzmanlara bırakıyorum. Kendileri dürüst ama sertlerdi. Bugün de dürüstçe yorum yapacaklardır. Takımımla çok gurur duyuyorum. Saha içinde savaşmaktan bahsettiniz ama oyun olarak da açık ara farkla daha iyi olan bizdik.

CEZA ALMAK İSTEMİYORUM

Fafamdan geçirdiklerimi dile getiremem, UEFA'dan ceza almak istemiyorum. Umarım Budapeşte'deki finalin bir sonucu değildir bugünkü kararlar. Lille maçında 120. dakikadaki penaltı, United maçı, bu maç... Ben oyuncularım için üzgünüm. Bunu 5 kere başardım, onlar bunu başaramadı. Hayal kuruyorlardı. Taraftarlarımız, yönetimimiz adına üzgünüm. Devam edeceğiz.

Haberin Devamı

VAR HAKEMİ YORUMU

Tabii ki bir maçı böyle kaybedince üzülürsünüz. Penaltıyı kaçıranlar daha farklı hissediyorlar. Bu durumu sevmiyorum, çünkü hepimiz birlikte kaybediyoruz. Kaçıran oyuncular, yattıkları zaman kafalarında dönecektir. Oyuncular penaltıyı çalıştı, oyuncular sırayı aralarında belirledi. Futbol böyle maalesef. Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil hepimiz. Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün. Bunu çok haksız olduğunu düşünüyorum..

BU ŞEKİLDE ELENMEK İYİ

Avrupa arenasında zorluk yaşadık bu sezon. Listeye yazamadığımız oyuncular var. Oğuz Aydın olsa hızıyla nasıl olurdu diye düşünüyorum bugün. 14-15. maçı oynadık Avrupa'da. Eleneceksek, bu şekilde elenmek daha iyi. Başka takımlar gibi Avrupa'da o gururu hissetmeden elenmedik. Penaltıları kazansaydık bile bundan daha fazla gurur duyamazdım.

AVRUPA'DA BİR ŞEY OLDUYSA...

Aklımı kurcalayan tek şey, takımıma Avrupa'da bir şey olduysa ve bu Budapeşte ile ilgiliyse... Bunun böyle olmadığını, tamamen kötü şans olduğunu düşünmek istiyorum. Türk takımlarının yarı finallere çıkması bile zor, kupa kazanmayı bırakın. Bugün kesinlikle çeyrek finale çıkmayı hak ediyorduk. Böyle bir geri dönüş yapmak hiç kolay değil.

Haberin Devamı