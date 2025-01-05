Jose Mourinho'dan maç sonu flaş çıkış: Neden korkuyorsunuz? Toksik bir lig...

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Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

İyi oynadık. Maçı domine ettik. Net pozisyonlar ürettik. Yarım şans dediğimiz pozisyonlarda da pasları veremedik. Kalecileri harikaydı. Kaçırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Bu maçın 2-1 bitmesi garip. Bu maç 6-7-8 olabilirdi.

OYUNDAN MUTLUYUM

Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. 9 gün boyunca iyi çalıştık. Net galibiyet elde ettik.

OYNADIĞIMIZ LİG TOKSİK

Rakibin renkleri farklı olsaydı 8 kişi kalabilirlerdi. Oynadığımız 'toksik' ligi biliyoruz. Bize karşı nasıl, rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Eyüp ve bu maçta 5 kırmızı olmalıydı. Durum bu. Oyuncularımız da rakiplerimiz de bunu biliyorlar. Yolumuza devam etmeliyiz.

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