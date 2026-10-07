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Jose Mourinho'dan kritik Arda Güler kararı! Mbappe tercihi tepki toplamıştı

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#Real Madrid#Arda Güler#Jose Mourinho
Jose Mourinhodan kritik Arda Güler kararı Mbappe tercihi tepki toplamıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 15:51

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, merakla beklenen ve tartışma konusu olan takımdaki duran top kullanıcıları konusunda sonunda net kararını verdi. İspanyol basını, Portekizli hocanın milli futbolcu Arda Güler'i ilk sıraya yazdığını duyurdu. İşte detaylar...

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Milli ara öncesi oynadığı son maçta derbide ezeli rakibe Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olan Real Madrid'de duran topları kullanan oyuncular tartışma konusu olmuştu.

Arda Güler 54. dakikada oyundan çıktıktan sonra köşe vuruşları ve serbest vuruşlarda topun başına takımın santrforu Mbappe geçmiş ancak etkili olamamıştı.

Maçtaki tek golünü 82. dakikada oyuna giren Bernardo Silva'nın kullandığı duran top neticisinde bulan eflatun-beyazlılarda tercihleri iyiden iyiye eleştirilmeye başlayan teknik direktör Jose Mourinho bu konuda net bir adım attı.

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ARDA GÜLER VE 3 İSİM GÖREVLENDİRİLDİ

Defensa Central'in haberine göre; Mourinho, şu ana kadar pek gol getirmeyen duran top organizasyonlarından daha fazla verim almak amacıyla değişikliğe gitti.

Buna göre Portekizli teknik adam; Arda Güler'i duran top kullanacak oyuncular listesinde birinci sıraya yazarken, sonrasında sırasıyla Trent Alexander-Arnold, Bernardo Silva ve Brahim Diaz'ı görevlendirdi.

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Mbappe ise artık yalnızca penaltılarda topun başına geçecek.

Jose Mourinhodan kritik Arda Güler kararı Mbappe tercihi tepki toplamıştı

11'DEKİ YERİNİ GARANTİLEDİ

Öte yandan haberde Arda Güler'in son dönemde sergilediği performansla 11'deki yerini garantilediği ve milli aranın ardından daha sık ilk 11'de yer almasının beklendiği ifade edildi.

Jose Mourinhodan kritik Arda Güler kararı Mbappe tercihi tepki toplamıştı

PERFORMANSI: 7 MAÇTA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta toplam 349 dakika süre bulan Arda Güler, 1 gol - 3 asist üreterek toplamda 4 gole doğrudan katkı sağladı.

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#Real Madrid#Arda Güler#Jose Mourinho

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