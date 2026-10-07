Jose Mourinho'dan kritik Arda Güler kararı! Mbappe tercihi tepki toplamıştı

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Milli ara öncesi oynadığı son maçta derbide ezeli rakibe Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olan Real Madrid'de duran topları kullanan oyuncular tartışma konusu olmuştu.

Arda Güler 54. dakikada oyundan çıktıktan sonra köşe vuruşları ve serbest vuruşlarda topun başına takımın santrforu Mbappe geçmiş ancak etkili olamamıştı.

Maçtaki tek golünü 82. dakikada oyuna giren Bernardo Silva'nın kullandığı duran top neticisinde bulan eflatun-beyazlılarda tercihleri iyiden iyiye eleştirilmeye başlayan teknik direktör Jose Mourinho bu konuda net bir adım attı.

ARDA GÜLER VE 3 İSİM GÖREVLENDİRİLDİ

Defensa Central'in haberine göre; Mourinho, şu ana kadar pek gol getirmeyen duran top organizasyonlarından daha fazla verim almak amacıyla değişikliğe gitti.

Buna göre Portekizli teknik adam; Arda Güler'i duran top kullanacak oyuncular listesinde birinci sıraya yazarken, sonrasında sırasıyla Trent Alexander-Arnold, Bernardo Silva ve Brahim Diaz'ı görevlendirdi.

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Mbappe ise artık yalnızca penaltılarda topun başına geçecek.

11'DEKİ YERİNİ GARANTİLEDİ

Öte yandan haberde Arda Güler'in son dönemde sergilediği performansla 11'deki yerini garantilediği ve milli aranın ardından daha sık ilk 11'de yer almasının beklendiği ifade edildi.

PERFORMANSI: 7 MAÇTA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta toplam 349 dakika süre bulan Arda Güler, 1 gol - 3 asist üreterek toplamda 4 gole doğrudan katkı sağladı.