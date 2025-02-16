Jose Mourinho'dan Kasımpaşa galibiyeti sonrası itiraf: Burak Yılmaz şaşırttı

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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Çok mutluyum. Maçın zor olacağını biliyordum. Geçen perşembe günü yoğunluğu yüksek bir maç oynadık, bu yüzden 11'de değişiklik yapmak zorundaydık. Bugün rakibimiz iyiydi, hocaları iyiydi. Zor olacağını biliyordum. İlk golü attığımız periyotta daha iyi olan Kasımpaşa'ydı.

BURAK YILMAZ BİZİ ŞAŞIRTTI

Burak Yılmaz bizi şaşırttı. Beklemediğimiz bir sistemle oynadılar. İlk golden sonra oyunu domine ettiler. 2-1 olduktan sonra bir bölüm vardı, panik yapmadık, oyunu hükmetmeye devam ettik. 3'ü attık, atınca 4'ü aradık. Oynayan bütün oyuncular pozitif cevap veriyor. Dolayısıyla çok çok mutluyum.

BENİ ÜZÜYOR

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Birçok farklı şekillerde tehlike yaratıyoruz. Hava toplarında iyiyiz. Savunma arkasına sarkabilecek hızlı oyuncularımız var. Kalite anlamında imkanımız çok fazla. Bazı oyuncuları kulübede oturtmak beni üzüyor. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun... Edin Dzeko, Maximin kulübedeydi. Ön bölgede çok opsiyonumuz var.

HER TEKNİK ADAM İÇİN ZEVK

Yaşanan sakatlıklardan dolayı üzgünüm. Amrabat stoper olduğu için Mert'i değiştiremedim. Bazı oyuncular üst üste oynamak zorunda kalıyor. Tadic 90 dakika oynadı mesela. Oyuncularım her şeylerini veriyor. Birlik içinde çalışıyorlar. Böyle bir takımla çalışmak, her teknik direktör için zevktir.

KART GÖRME UZMANI DEĞİLİZ

Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Kart sınırında olan oyuncuları sıfırlamak için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Biz sadece oyunumuzu oynuyoruz.

PENALTISIZ 15 GOLÜ VAR

Zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğinde sezon öncesi kampı geçirmemişti. Bize geldiğinde 90 dakika oynayacak fitlikte değildi. Aynı zaman Edin ile sahada az oynamışlardı. Sonra fiziksel kondisyonu gelişti. İkisini birlikte oynatmaya karar verdik. Formu yükseldi. Sizler onu eleştirdiğinde ben panik yapmadım. Yatırılan paranın zarar etmeden kazanılması için ocak ayında satılması konuşuldu. Ancak şu anda onun nasıl bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Ligde penaltısız 15 golü var. Türkiye Kupası ve Avrupa'da golleri var. Şu anda çok iyi bir iş çıkartıyor kendisi.

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MOURINHO ETKİSİ KUPALAR KAZANMAKTIR

Mourinho etkisi, kupalar kazanmaktır. Şu anda 3 turnuvada mücadele ediyoruz. Avrupa Ligi'nde hayattayız ama o takımların seviyesine baktığımızda orayı kazanmak zor olacaktır. Ama adım adım gidiyoruz. Turu geçmek, adım adım hedef koyarak gitmek istiyoruz.