Jose Mourinho'dan kafa karıştıran paylaşım!

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Yarın son hazırlık maçında Lazio'yu konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"6 GÜN KALIYOR..."

Portekizli teknik adam yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Yarın son hazırlık maçı ve sonra Şampiyonlar Ligi öncesi 6 antrenman günü kalıyor."

Bir kısım taraftar grubu, Mourinho'nun söz konusu paylaşımını transferlerin gecikmesinden kaynaklı yönetime bir gönderme olarak yorumladı.

"FİNAL DOKUNUŞUNU KULÜP YAPMALI" DEMİŞTİ

Tecrübeli çalıştırıcı, Benfica ile oynanan hazırlık maçının ardından ise "Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Çünkü bugün maça baktığımız zaman herkes eksik olan şeyi, yapılması gerekeni görüyordur diye düşünüyorum. Feyenoord maçına 7 günlük çalışma süremiz kalacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu ortada. Üst seviyede oynamak istiyorsak daha fazlasına ihtiyacımız var. Ben de hamleler yapacağım. Ama final dokunuşunu ben yapamam. Final dokunuşunu kulüp yapmalı." diye konuşmuştu.

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SON PROVA LAZIO'YLA

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, özel maçta yarın İtalya temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.

Kadıköy'de oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİP FEYENOORD

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek.