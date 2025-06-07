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Jose Mourinho'dan Inter açıklaması!

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#Jose Mourinho#Fenerbahçe#Inter
Jose Mourinhodan Inter açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 13:14

Fenerbahçe ile yol ayrımında olan Jose Mourinho'nun adı Inter ile geçiyordu. Portekizli teknik adam konuya ilişkin ilk kez konuştu.

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Fenerbahçe'nin başında olan Jose Mourinho'nun eski takımı Inter'e döneceği yönündeki iddialar üzerine Portekizli teknik adamdan açıklama geldi.

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İtalyan basını, Simeone Inzaghi'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e gitmesinin ardından Jose Mourinho'nun Inter'in listesinde olduğu öne sürüldü. Jose Mourinho, Inter iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Jose Mourinhodan Inter açıklaması

"BÜYÜK BİR YALAN"

Jose Mourinho, İtalyan basının yaptığı açıklamada "Inter'in beni aradığı yönündeki haberler doğru değil, büyük bir yalan! Hiçbir temas olmadı!" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Jose Mourinho, Londra'da Ali Koç ile sarı-lacivertli kulüpteki durumunu görüşecek.

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#Jose Mourinho#Fenerbahçe#Inter

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