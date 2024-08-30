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Jose Mourinho'dan hakem övgüsü ve Sofyan Amrabat sözleri

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Amrabat
Jose Mourinhodan hakem övgüsü ve Sofyan Amrabat sözleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 23:32

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, 3-0'lık Alanyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçı değerlendirdi.

"ZAFER BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"

Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bizler, Türk olmayanlar da saygıyla kutluyoruz.

"İKİNCİ YARININ BAŞINI BEĞENMEDİM"

Galibiyeti hak ettik. İkinci yarının ilk 15 dakikası hoşuma gitmedi. İlk yarıdaki baskıyı sürdüremeyeceğimizi biliyordum. Topu tutmayı seven bir takıma karşı bu düşüşü yaşarsanız onlara hayatta kalma şansı veriyorsunuz ama ikinci golü atınca maçı bitirdik.

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"DAHA FAZLA ATAMAMIŞ OLMAK ÜZÜCÜ"

Takımın taktiksel futbol kültürünün geliştiğini görüyoruz. Başakşehir maçında rakibimizi izlemiştim. Oyun kurmayı, topu tutmayı ne kadar sevdiğini gördüm. Hafta boyunca bu baskıya çalıştık. Savunma hattında adam adama oynadık. İlk yarıda daha fazla gol atamamış olmak üzücü, maç ilk yarıda bitirebilirdik.

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"AMRABAT'LA İLGİLİ BİLGİ ALACAĞIM"

Amrabat konusuna gelince... Başkanımız, direktörümüz nasıl biri olduğumu biliyor. Maçtan önce bana transferle ilgili bilgi vermediler çünkü tamamen maça konsantre durumdaydım. Şimdi bana bilgi verecekler.

"ÇOK İYİ BİR HAKEM VARDI"

Bir önceki maçımız hakem kararları açısından kritik bir maçtı. Keyifle söylüyorum ki bugün sahada iyi bir hakem vardı. Genç bir hakem, ikinci sezonu sanırım. Sahada çok iyi bir hakem vardı. Gereken yerlerde sarı kartları gösterdi. İletişimi çok iyiydi.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Amrabat

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