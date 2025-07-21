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Jose Mourinho’dan Gyökeres transferi açıklaması ve ayrılık sinyali: Bir gün mutlaka olacak

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#Fenerbahçe#Mourinho#Transfer
Jose Mourinho’dan Gyökeres transferi açıklaması ve ayrılık sinyali: Bir gün mutlaka olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 11:31

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesinin basınına konuştu. Mourinho, Şampiyonlar Ligi’ndeki olası rakibi Benfica başta olmak üzere, Gyökeres’in transfer durumu ve bir gün Portekiz’e geri dönüp dönmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına konuştu.

Mourinho yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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Benfica’yı yakından takip ediyorum çünkü onlarla  Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansımız var. Yüzde 25 ihtimal olsa da. Porto, geçen sezon olumsuzlar yaşadı ama gelişmeye devam ediyorlar. Sporting Lizbon’un son 2 sezondaki şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Gyökeres’i de takip ediyorum. Onun transferi için ‘panik’ durumda olmasam da izliyorum.

Jose Mourinho’dan Gyökeres transferi açıklaması ve ayrılık sinyali: Bir gün mutlaka olacak

Benfica ile oynama ihtimalimiz olan maç Eylül ayında, seçim dönemine denk geliyor. Futbolcular için de bizim için de karmaşık bir durum.

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Sanırım Portekiz’de insanlar teknik direktör olduğumu bile hatırlamıyor. Ortada çok uzun zaman önce kısa bir teknik direktörlük deneyimi yaşadım. Genç nesiller sanırım hatırlamıyor. Benfica’nın iyi bir teknik direktörü, üstelik Stubal doğumlu biri var. Umarım her şey onlar için yolunda gider. Şimdi de Fenebahçe’nin eski sportif direktörü olan, iyi bir arkadaşım Mario Branco orada. Şampiyonlar Ligi’nde onlarla karşılaşırsak, doğal olarak farklı güç seviyeleri olacak ama biz işleri zorlaştırmaya çalışacağız.

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PORTEKİZ’E DÖNECEK Mİ?

Bir gün olacak. Bu benim ve ailemin istediği bir şey. Evim Londra’da ama ister kulüp olsun, ister milli takım olsun, doğru zamanda ve fırsat bulunduğunda bu olacak.

 

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#Fenerbahçe#Mourinho#Transfer

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