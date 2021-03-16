Jose Mourinho'dan gündem yaratan hakem sorusu! Süper Lig'de olsa ne olur?

Premier Lig'de Tottenham'ın Kuzey Londra derbisinde Arsenal'e 2-1 yenilmesinin ardından Jose Mourinho'nun hakemlere karşı yaptığı eleştiriler bitmiyor.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arsenal'in 2. golündeki penaltının yanlış karar olduğunu düşünürken gündem yaratacak bir soru sordu. Portekizli teknik direktör, ''Maç sonlarında futbolcularla, teknik direktörlerle röportaj yapılıyor. Peki neden hakemlerle röportaj yapılmıyor? Verdikleri kararları anlatsınlar da hepimiz gerçek nedenlerini bilelim.'' sözlerini kullandı.

''ARSENAL BİLETLERİ VARDIR...''

Arsenal'e verilen penaltı kararını anlayamadığını belirten ünlü teknik direktör, ''Bu pozisyona penaltı diyenin büyük ihtimalle sezonluk Arsenal kombine bileti vardır. Başka bir açıklaması yok.'' şeklinde konuştu.

HER 3.5 MAÇTA 1 PENALTI KARARI

Öte yandan Arsenal - Tottenham maçının hakemi Michael Oliver'ın Mourinho istatistiği dikkat çekti. Oliver, Jose Mourinho'nun olduğu her 3.5 maçta 1 kez Mourinho'nun takımları aleyhine penaltı kararı verdi.

Mourinho, Oliver hakkında ise ''Michael Oliver hatalı bir karar verdi. Çok sayıda maç oynanıyor. Oyuncular, koçlar yoruluyor. Belki hakemler de yoruluyordur. Oliver'e karşı penaltı istatistiğim korkunç. Chelsea, United, Tottenham hiç fark etmiyor, maçın hakemi o olduğunda aleyhimize penaltı kararı çıkıyor. Çok iyi bir hakeme karşı çok şanssızım.'' sözlerini kullandı.

SÜPER LİG'DE OLSA NE OLUR?

Mourinho'nun bu açıklamaları gündem yaratırken maçların ardından hakemlerin röportaj verip veremeyeceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

Süper Lig'de de maçların ardından hakemlerin röportaj vermesi halinde yapacağı açıklamalar merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho'ya benzer açıklamalarda bulunmuş ve ''Açıklasınlar bilmek istiyorum, desinler ki evet sizin futbolcunuz yalan söylüyor hakeme çıkarken hakaret etti. Şu nedenle o sarı kartı gördü. Hakaret etse zaten kırmızı kart görmesi lazım.'' demişti.

IFAB KARAR VERECEK Mİ?

Hakemlerin verdiği kararları açıklaması IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) içinde de tartışılmıştı. VAR incelemesi sonrası hakemlerin taraftarlara anlık olarak kararı alma nedenini sesli olarak açıklaması önerisi IFAB tarafından daha sonra görüşmek üzere rafa kalkmıştı.

Benzer bir tartışma da VAR kayıtlarının yayınlanması hakkında yaşanmıştı. Hollanda ve Avustralya'da VAR kayıtları yayınlanmıştı. İngiltere'de ise hakemlerin VAR monitörlerinden izlediği pozisyonlar televizyon ekranlarında gösteriliyor. Süper Lig'de de birçok kulüp VAR konuşmalarının yayınlanmasını talep etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise ''UEFA, kayıtların yayınlanmasını istemiyor. VAR kayıtları yayınlanmayacak'' sözlerini kullanmıştı.

VAR TARTIŞMASI YARGIYA TAŞINDI

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen, Gençlerbirliği karşılaşmasının VAR operatörüyle ilgili ellerinde önemli bilgiler olduğunu söylemişti.

Selahattin Baki, ''Bu kişinin kim olduğunun araştırılmasını, devletimizden Fenerbahçe'miz adına istirham ediyorum. Kendi geçmişinin araştırılmasını, kendi aile ilişkilerinin araştırılmasını istirham ediyorum. Zaten çok yakında biz bir refleks görmezsek kendimiz açıklayacağız. Artık tiyatroyu da geçti, çok tehlikeli bir hal almaya başladı bu iş.'' sözlerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından TFF'den cevap gelmişti. TFF'den yapılan açıklamada ''Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen’in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştur.'' ifadelerine yer verilmişti.

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