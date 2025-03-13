Jose Mourinho'dan gündem yaratacak Galatasaray ve şampiyonluk sözleri: 'Normal koşullarda açık ara farkla şampiyon olurduk!'

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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, İngiliz Sky Sports'tan Gary Cotterill'e verdiği özel röportajda Türkiye'deki futbol iklimi hakkından birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNDA İNSANLARIN HAYAL EDEBİLECEĞİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK ŞEYLER OLUYOR"

"Türkiye'de yaşananlar spor rekabetiyle ilgili değil" diyerek sözlerine başlayan Mourinho, "Burada, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük şeyler oluyor. Burada yaşıyorsanız veya derinlemesine araştırmaya çalışırsanız, inanılmaz şeyler bulursunuz." ifadelerini kullandı.

"NORMAL ŞARTLARDA ŞAMPİYONLUK YARIŞI BİTMİŞTİ!"

Normal şartlarda şampiyonluk yarışının şimdiye dek bitmiş olacağını söyleyen Mourinho, "Normal koşullarda, birinci olmak için mücadele eden ikinci sıradaki takım olmazdık. Normal şartlarda ligde açık ara lider olmamız ve şampiyonluk yarışının bitmiş olması gerekiyordu. Yaşananlar gerçekten çok ama çok fazla!" şeklinde konuştu.

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"HAKEM GALATASARAY'I O KADAR ÇOK KAYIRDI Kİ, BİR TAKIM SAHADAN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI"

Jose Mourinho, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında çekilmesiyle ilgili, "Hakem Galatasaray'ı o kadar çok kayırdı ki, bir takım sahadan çekildi. Bunu yapmak durumunda kaldılar çünkü kararlar çok saçma boyutlara ulaştı. Daha saçma olanıysa Galatasaraylı oyuncuların sahada kalıp zafer kutlamasıydı. Bu bir zafer değildi. Adana Demirspor o kadar saygısızlığa uğradığını hissetmişti ki maçı terk etmek zorunda kaldılar. Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"SADECE FENERBAHÇE'NİN MÜCADELESİYLE OLMAZ!"

Türk futbolunda adaletin olmadığını ve bunun kanıksandığını belirten Mourinho, "Bu tek başına mücadele eden bir kulübün (Fenerbahçe) çözebileceği bir durum değil. Sadece bizim mücadelemizle bu yapı yok olmayacak. Yeni bir Türkçe kelime öğrendim, 'Skandal'. Türkiye'de birçok insan bundan hoşlanıyor." şeklinde konuştu.

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"KENDİMİ DÜŞÜNMÜYORUM, KULÜBÜMÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Kariyerinde 8 şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Mourinho, "Ben kendimi düşünmüyorum. Şu ana kadar sekiz şampiyonluk kazandım, bu dokuz olursa elbette iyidir. Ancak kulübümü düşünüyorum, kendimi değil. Fenerbahçe'nin 35 milyon taraftarını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun süredir neden hiç şampiyon olamadığını düşünüyorum. Burada şampiyonluk kazanmaya çalışmak, kulübüm ve taraftarlarımız için, kendimden daha fazla anlam ifade ediyor. Onlar için çalışıyorum." dedi.

"TÜRK FUTBOLUNUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİRSEK BENİM İÇİN HARİKA BİR DUYGU OLUR"

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Kariyerinde yeni bir aşamaya girdiğini söyleyen Mourinho, "Egomun azaldığı ve aidiyet duygumun, başkaları için bir şeyler yapma arzularımın büyüdüğü bir aşamadayım. Bu yüzden, Fenerbahçe'nin Türk futbolunun yönünü değiştirebilecek bir şey yapmasına yardımcı olabilirsem, benim için harika bir duygu olur" ifadelerini kullandı.