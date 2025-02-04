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Jose Mourinho'dan göndermeli Davinson Sanchez paylaÅŸÄ±mÄ±: Hentbol Dünya KupasÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Galatasaray
Jose Mourinhodan gÃ¶ndermeli Davinson Sanchez paylaÅŸÄ±mÄ±: Hentbol DÃ¼nya KupasÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 04, 2025 10:57

DÃ¼n akÅŸam oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maÃ§Ä±nda Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan Davinson Sanchez'in pozisyonuyla alakalÄ± FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Jose Mourinho'dan gÃ¶ndermeli bir paylaÅŸÄ±m geldi.

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FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Jose Mourinho, dÃ¼n akÅŸam oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maÃ§Ä±ndaki Davinson Sanchez'in Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan el pozisyonuyla alakalÄ± gÃ¶ndermeli bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.

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Mourinho'dan gÃ¶ndermeli paylaÅŸÄ±m: 'Hentbol DÃ¼nya KupasÄ±'

Hentbol vurgusu yapan Portekizli teknik adam paylaÅŸÄ±mÄ±nda, 'GeÃ§en Pazar biten Hentbol DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda Portekizâ€™im muhteÅŸem bir ÅŸekilde yarÄ± finale yÃ¼kseldi ve bÃ¶yle bir baÅŸarÄ±dan dolayÄ± Ã¼lkemizin Ã¼zerinde yaratacaklarÄ± etki iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum.' ifadelerini kullandÄ±.

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Jose Mourinhodan gÃ¶ndermeli Davinson Sanchez paylaÅŸÄ±mÄ±: Hentbol DÃ¼nya KupasÄ±

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#Fenerbahçe#Mourinho#Galatasaray

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