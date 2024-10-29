Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili açıklama: 'Asla yapmam'

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Fenerbahçe ile sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, İngiliz basınına geleceğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Sky Sport'a konuşan Mourinho, Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğini söyledi.

61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, 'Premier Lig Avrupa'daki en iyi lig ama Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğim.' ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, geçtiğimiz ay Mourinho için Everton iddialarını gündeme getirmişti.

Jose Mourinho'nun, Sky'a verdiği röportajın tamamı yayına henüz girmedi. Röportajın tamamı bu akşam (29 Ekim Salı) 20.00'de yayınlanacak.