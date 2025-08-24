Jose Mourinho'dan galibiyet sonrası oyuncularına övgü: 'Fantastik, eksiksiz!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

Bugün 5-6 gol atabilirdik. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu domine ettik. İlk yarı bitirken bile 3-4 gol atabilirdik. Çok üstündük. Hak ettiğinden daha az farklı bir galibiyet oldu.

EN İYİ MAÇINI OYNADI

Çağlar ve İsmail çok iyi oynadı. Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar %100 ikili mücadele kazanmayla oynadı. İkisi de fantastik bir maç çıkardı.

FARKLI GÖRÜYORLAR

Takım bence bugün çok iyi performans sergiledi. Bu dediğime stüdyodaki ve sosyal medyadaki uzmanlar katılamayabilirler çünkü genelde benim görmediğim şeyi görüyorlar. Bence eksiksiz bir performans sergiledik.

Haberin Devamı