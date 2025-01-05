×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jose Mourinho'dan Galatasaray göndermesi: Skandal

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Galatasaray
Jose Mourinhodan Galatasaray göndermesi: Skandal
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 18:27

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 18. haftasındaki Hatayspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Devre arasını iyi değerlendirdiklerini kaydeden Jose Mourinho, "Oyuncuların dinlenmesi için kısa bir ara vermiş olduk. 9 gün boyunca üst üste çalışabildik. Sezon ortasında bunu bulmak zor. Sıkı bir şekilde çalıştık. Bazı şeyleri geliştirdik, bazı yeni şeyler katmaya çalıştık. Bugün mesela Dzeko ve En-Nesyri birlikte başlayacaklar. Bunu denemek için çok şansımız olmamıştı çünkü Youssef sezon başı aramıza hemen katılamamıştı. Paylaşımıma gelen 'Hatayspor'u neden analiz ediyorsun?' eleştirileri beni etkilemez. Real Madrid ya da Hatayspor ile oynamam fark etmez, işime odaklanarak çalışıyorum. Rakibe olan saygım her zaman aynı. Ben analizimi yaptım. Eksikleri onlar için bir şey değiştirmeyecek. Orta sahada çok opsiyonları var." dedi.

Haberin Devamı

"DÜNKÜ SKANDAL MAÇI İZLEYECEĞİME..."

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maça göndermede bulunan Mourinho, "Hatayspor'un maçını izlemeyi dünkü skandalı izlemeye tercih ederim. Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Çok sevdiğim 'Washington D.C.' dizisindeki skandalları izlemeyi tercih ederim." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!