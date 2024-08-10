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Jose Mourinho'dan Fred sözleri: Ağlayarak söylemiyorum...

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Mourinho
Jose Mourinhodan Fred sözleri: Ağlayarak söylemiyorum...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 21:15

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalar yaptı.

Kazanarak başlamak istediklerini kaydeden Mourinho, "Beklenen şey bugün kazanmak. İyi oynayarak maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimizi analiz ettik. İyi organize olan bir rakibe karşı oynayacağız. Burada iyi oynamak isteyeceklerdir. Buradan puan almak için savaşacaklardır. Hedefimiz galibiyetle sezona başlamak." dedi.

Sakatlığı nedeniyle görev alamayan Fred hakkında konuşan Mourinho, "Fred'i özlediğimi söyledim. Kaliteli oyuncular her zaman özlenir. O olmadığında farklı bir oyun düzeninde oynuyoruz. Kendisi takım açısından çok önemli. Oyun kurulumu esnasında çok önemli bir oyuncu. Kendisi solak ama sağ ayağını da iyi kullanabiliyor. Ben bu cümleyi söylerken ağlayarak söylemiyorum. Fred yokken de çözümlerimiz var. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Mourinho

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