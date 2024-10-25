Jose Mourinho'dan flaş 'kırmızı kart' yorumu: Fenerbahçe'den sonra gideceğim takım...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim.

DAHA FAZLASINI İSTEYEMEZDİM

Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim.

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2 PUAN KAYBETTİK

Takımım 1. dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Daha iyi olan taraf bizdik. Onana harika kurtarışlar yaptı. Kaleyi bulan 1 şutları vardı ilk yarıda. United kısmında bir şeyler oldu, ne olduğunu söyleyemem ama Bright'ı kaybettik. UEFA listesinde bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kalmıştık. Bu şartlar altında harika bir oyun oynadık. Normal şartlarda Manchester United'dan 1 puan almak iyidir ama bu şartlar altında 2 puan kaybettik.

KIRMIZI KART TEPKİSİ

Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek diyebilecğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim. Takım ilk dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Bu maça çok iyi hazırlandık. Açık ara iyi olan bizdik. İkinci yarıya da harika başladık. En iyi periyodumuzda bir şeyler oldu. Ondan sonra maçın duygusu değişti. Sonrasında Bright'ı kaybettik. Dolayısıyla Djiku'yu sağa çektik, Mert Müldür sol bekte oynadı, sol bek değil. Bu şartlar altında harika bir performans sergiledik. Normalde bir puan pozitif derdim Manchester United'a karşı ama şu anda iki puan kayıp.

KURTARIŞLARI TÜRKİYE'DE YAPACAK KALECİ YOK

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Umuyoruz, bizler bunun için çalışıyoruz. Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta gayet iyi performanslar sergiledik. Böyle oynamak istiyoruz. Türkiye Ligi'ndeki rakiplerden daha iyi bir rakibe karşı oynadık. Doğru yoldayız. Bunun daha iyisini yapabiliriz. Onana'nın yaptığı kurtarışları Türkiye'de yapacak kaleci yok. Garnacho, Rashford'ın hızındaki kanatları Türkiye'de göremiyorum. Bugünkü oyunumuzu bir baz olarak kullanmalıyız. Pazar günü ligde bir maçımız daha var. Galibiyetlerle devam etmek istiyoruz.

6 AY CEZA ALIRIM

Gördüğüm kırmızı karta itiraz edersem, konuşursam 6 ay ceza alırım. Sevilla ile oynadığımız finalden beri durum bu... Penaltı hakkında bir şey düşünmüyorum, hiçbir şey düşünmüyorum.

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