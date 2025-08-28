Jose Mourinho'dan final sözleri: 'Avrupa Ligi'nde yapabiliriz!'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica’ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi macerası sona eren sarı-lacivertliler, yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Kritik karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho, dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"RİTİMLERİYLE BAŞ EDEMEDİK"

"İlk yarıda çok daha iyi olan taraflardı. Ritimleriyle baş edemedik. İkinci yarıda biz daha iyi olan taraftık ama bu yeterli olmadı. Bugün daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik."

"FİNALE GİDEBİLİRİZ"

"Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz."

"BENFICA DAHA GÜÇLÜ"

"Benfica'nın daha güçlü ve elinde daha fazla çözüme sahip olan bir kulüp olduğunu ifade etmiştim. Kazanamamanın üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma karşı kaybettik."

"BAHANE OLARAK SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

"Talisca'nın kırmızı görmesi ve Semedo'nun sakatlığı oyunumuzu etkiledi. Bunu mağlubiyetin gerekçesi olarak söylemek istemiyorum. İki maça bakıldığında bir gollük fark vardı."

"LİG ÖNCELİĞİMİZ"

"Fenerbahçe, zaten senelerdir şampiyon olamıyor. Lig şu anda önceliğimiz. Avrupa Ligi'ne hazırlanmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde bu sezon güçlü takımlar var, örneğin Porto."

TALISCA TERCİHİ

Jhon Duran yerine Talisca 11'de yer aldı. Şimdi olsa aynı şeyi yapar mıydınız?

"Jhon fiziksel olarak iyi durumda değil, sorunları var ve az antrenman yapıyor. Talisca, farklı bir kişiliğe sahip bir oyuncu, daha iyi oynuyor."

"FİZİK GÜÇLERİ ÇOK DAHA YÜKSEK"

"Benfica'nın potansiyelli, fizik gücünün yüksek olduğunu gördük. Rios, Barrenechea gibi oyuncular, Fred gibi oyuncularımıza göre fizik gücü anlamında daha yüksek seviyede."