Jose Mourinho'dan Feyenoord maçı itirafı: 'Favori değiliz!'

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Feyenoord'un konuğu olacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Stadion Feyenoord De Kuip’te düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

DUYGULARINI GİZLEYEMEDİ

Bir dönem Jose Mourinho ile çalışan Porto efsanesi Jorge Costa'nın vefatı nedeniyle basın toplantısında duygularını gizleyemeyen Jose Mourinho, bu konuya dair "Yarın yapmam gereken bir işim var. Sonrasında ağlayabilirim." ifadelerini kullandı.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"

"Buraya gelmekten çok mutluyum. Buraya ilk geldiğim zaman 1997 yılıydı. O kadar çok Feyenoord'a karşı oynadım ki artık maçları unuttum. Burası çok güzel. Her zaman Feyenoord'u yeniyorum diye düşünmüyorum. İyi oynuyorlar, onlara karşı hazırlıklı olmalıyız. İyi oyuncuları satıp, yetenekli oyuncuları alabiliyorlar. Büyük bir meydan okuma olacak bizim için."

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"TAM BİR FEYENOORD TAKIMI"

"Onların geçen seneki maçlarını analiz ederek başladık. Bu seneki prensipleri çok benziyor. Geçen senenin bir replikası gibi. Hazırlık maçlarını takip ettik. İyi ve pozitif bir takım. Farklı oyuncularla aynı oyunu oynayabiliyorlar. Tam bir Feyenoord takımı."

"VAN PERSIE'NİN İŞİNİ BEN YAPMAYACAĞIM"

Feyenoord'da sizi en çok etkileyen oyuncu kim?

"Sorunuza cevap vermeyeceğim. Eğer cevap verirsem bu oyuncular mutlu ve motive olacak. İsmini belirtmediğim oyuncular da bana kızıp iki kat fazla motive olacak. Dolayısıyla Van Persie'nin takımı motive etme işini ben yapmayacağım."

"FAVORİ DEĞİLİZ"

"Şansları %50-50 görüyorum. İki maç arasındaki süre bir haftadan az olacak. Biz favori değiliz ama onları da üstümüzde görmüyorum. Robin harika bir forvet oyuncusuydu. Kendisini çok iyi tanıyorum, çok genç bir teknik direktör."

"HERKES OYNAYABİLECEK DURUMDA"

"Mert Hakan hariç burada olan herkes oynayabilecek durumda. Duygusal anlamda bu durum onlar için zor değil. Skriniar, bizim için yeni bir transfer değil. Daha önce de burada oynayan bir oyuncu."

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"HER ŞEY DEJAVU"

"Geçen sezon pek çok şey yeniydi. Benim için inanması zor şeylerdi. En azından bu sene beni nelerin bekleyebileceğini biliyorum. Artık burası benim için yeni bir ülke, lig, sistem, yapı değil. Her şey dejavu. Dolayısıyla sürpriz olmayacak. Süper Lig'de benim nelerin bekleyeceğini biliyorum. Geçen seneye kıyasla böyle bir avantajım olacak. Hiçbir şey yeni değil, dejavu olacak."