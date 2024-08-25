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Jose Mourinho ligdeki en iyi takımı açıkladı

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#Fenerbahçe#Mourinho#Ferdi Kadıoğlu
Jose Mourinho ligdeki en iyi takımı açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 20:50

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 3. haftasındaki Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Hayatını kaybeden Daum'un ailesine başsağlığı dileyen Mourinho, "Daum'un ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisi bu kulüpte tarihe geçmiş bir teknik adam." diye konuştu.

İlk 11 ile ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Bugün Ferdi'nin yerine sol bekte Jayden oynayacak. O kendini iki pozisyonda da rahat hissediyor. Tabii ki kalite olarak ikisi farklı oyuncular." dedi.

Çaykur Rizespor'un ligdeki en iyi takım olduğunu söyleyen Mourinho, "Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım. Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız." yorumunu yaptı.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Ferdi Kadıoğlu

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