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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'e cevap!

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Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil'in kendi takımı hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

Fenerbahçe'ye transferinin bitmesine çok az kaldığı belirtilen Mesut Özil, dün gece Twitter hesabından kendisine gelen soruları yanıtlamıştı. Mesut'un cevapladığı bir soru da Tottenham ile alakalıydı.

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Yıldız futbolcu, kendisine gelen ''Arsenal ile kontratın bitiyor. Sadece Tottenham'dan teklif alsaydın... Futbolu mı bırakırdın, Tottenham'a mı imza atardın?'' soruya ''Kolay soru, futbolu bırakırdım'' diye cevap verdi.

''MESUT'U İSTEDİĞİMİZİ KİM SÖYLEDİ?''

Mesut Özil'in Arsenal'in ezeli rakibi Tottenham'a karşı yaptığı bu açıklamanın ardından Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho'dan cevap geldi.

Jose Mourinho, Mesut Özil'in yaptığı bu açıklamanın kendisine hatırlatılması üzerine ''Mesut Özil'i transfer etmek istediğimizi kim söyledi?'' dedi.

Portekizli teknik direktörü, Real Madrid'de Mesut Özil ile birlikte çalışmış ve Mesut hakkında ''Dünyanın en iyi 10 numarası'' yorumunda bulunmuştu.

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