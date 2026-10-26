Jose Mourinho'dan El Clasico sonrası VAR tepkisi! '60. dakikada uyuyordu!'

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La Liga'nın 10. haftası El-Clasico'ya sahne oldu. Barcelona, Camp Nou'da ezeli rakibi Real Madrid'i konuk etti.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle öne geçen eflatun-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle skora denge getirdi.

Mücadelenin 88. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, Camavinga'nın pasında topu ağlarla buluşturarak Real Madrid'e galibiyeti getirdi.

ARDA GÜLER 90 DAKİKA

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, El Clasico'ya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından LaLiga'da bu sezon ilk kez mağlup olan Barcelona, 27 puanda kaldı. Real Madrid ise puanını 24'e yükselterek ezeli rakibiyle arasındaki farkı 3'e indirdi.

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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde:

"SAKİNLİĞİMİZİ KORUDUK VE BUNU KAYBETMEDİK"

Harika bir maçtı. Üst düzey bir karşılaşma oldu. Kazanmak için oynayan iki takım vardı ve bizim oyuncularımız harika bir maç çıkardı. Organizeydik, cesur oynadık ve çok fazla baskı yapan bir rakibe karşı mücadele ettik. İkinci golü atabileceğimiz fırsatlar yakaladık. Jude ile Kylian'ın ikiye bir kaldığı pozisyon bunlardan biriydi. Barcelona ikinci yarıda güçlü bir reaksiyon gösterdi ancak biz sakinliğimizi koruduk ve bunu kaybetmedik. Oyuncularım adına harika bir galibiyet oldu.

Hakem harika bir maç yönetti. Ancak VAR, 60. dakikada uyuyordu. Diomande'ye yaptığı faul nedeniyle Joao'nun görmesi gereken net kırmızı kart konusunda maçın sonucunu etkileyebilecek bir karar vardı."

"SİZE ASLA ‘BU BENİM AS KADROM’ DEMEYECEĞİM"

Bu, üçlü, altılı ya da dokuzlu dizilişle sahaya çıktığımız bir maç. Dokuzlu dizilişle çıkarsanız, iş zorlaşır. Altılı dizilişle çıkarsak, dengeli olur. Üçlü dizilişle çıkarsak, durum farklıdır. Şansla, çok iyi savunma yaparak kazanabilirsiniz... ama biz rahat bir şekilde ve tüm haklılığımızla kazandık. Bernardo ile ilgili olarak, buraya geleli çok olmadı, ancak onu iyi tanıyorum. Bu bir şey, onun takıma nasıl uyum sağlayabileceğini görmek ise başka bir şey. Size asla ‘bu benim as kadrom’ demeyeceğim ya da tartışmasız ilk on birden bahsetmeyeceğim.

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Bu eksiksiz bir kadro, çok çalışıyorlar ve kazanmaya hazırlar. Bana sorduğunuz iki sorudan hiçbiri Lunin ile ilgili değildi. Eminim Lunin hata yaparsa, ikinci soru Lunin hakkında olacaktır. Dünyanın en iyi kalecisine sahibiz, ama maçtan önce hiçbiri oynamayacağı için ağlamadı. Oyuncular birbirine kenetlenmiş durumda. Beş galibiyet üst üste aldık, pazar günü bir maçımız daha var ve üç maçı deplasmanda oynayacağımız için benzersiz bir seri olacak. Valverde sakat olmasına rağmen kırk dakikadan fazla oynadı. Sınırlarını zorlayarak devam etmek istedi.

"BARCELONA'YA KARŞI BOŞ ALANLARA HÜCUM ETMEK ÇOĞU ZAMAN ZORDUR"

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Eduardo da diğer oyuncular gibi ilk 11'de oynayabilecek bir isim. Bunun için antrenman yapıyorlar ve son kararı teknik direktör veriyor. Bazı teknik direktörler yedek kulübesine bakar ama çözüm bulamaz. Flick, çok güçlü bir motor olan De Jong'u oyuna aldı.

Bernardo, Pedri üzerinde çok çalıştı. Maçın devamında mücadele edebilmek ve kontra ataklara çıkabilmek için bizim de enerjik oyunculara ihtiyacımız vardı. Barcelona'ya karşı boş alanlara hücum etmek çoğu zaman zordur çünkü sık sık ofsayta düşersiniz. Jude ve Camavinga'nın yaptığı gibi hareketler ikinci hattan geldiğinde rakip için bunları savunmak daha zor oluyor.

"OYNADIĞIMIZ EN ZOR MAÇTI"

Bence bu, ligde yalnızca galibiyetler alarak gelen bir rakibe karşı oynadığımız en zor maçtı. Birçok takımı dört farklı skorlarla yendik ama bu Barcelona'ydı ve oyuncularımız harika bir maç çıkardı. Son maçlarda çok geliştik. Atletico Madrid maçına geri dönmek istemiyorum ancak Betis karşılaşması, en fazla gol fırsatını kaçırdığımız maçtı. Berbat oynamadık.

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"REAL MADRİD ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İÇİN OYNAR"

Grup kendi içinde güçlü. Hepimiz arasındaki uyum giderek artıyor ve birbirimizi destekliyoruz. Birlikte çalışmak için güzel bir grup. Güzel gruplar, zorluklar karşısında da birbirine bağlı kalan gruplardır. İşe döndüğümüzde oyuncuların kendilerini fazla kaptırmalarına izin vermeyeceğim. Santander'de kaybedersek bugünkü galibiyetin hiçbir anlamı kalmaz. Real Madrid şampiyonluklar kazanmak için oynar.

"OYUNCULARIN KALİTESİNİ ON METRE UZAĞIMDA OLDUKLARINDA DAHA İYİ ANLIYORUM"

"Üst düzey iki sol bekimiz var ve bu da oyuncuların sürelerini biraz daha iyi ayarlamamı sağlıyor. Carreras son maçta oynadı ve Cucurella'nın bu karşılaşmaya dinlenmiş şekilde çıkmasına imkân tanıdı. Çok iyi iş çıkardı. Oyuncuların ne kadar iyi olduğunu, onları karşımda gördüğümde gerçekten anladığımı her zaman söylerim. Televizyondan izlerken bazı şeyleri göremiyorum. Oyuncuların kalitesini on metre uzağımda olduklarında daha iyi anlıyorum.

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"YAMAL İYİ OLMASININ YANI SIRA ÇOK DA ZEKİ"

Lamine Yamal çok iyi ve savunulması çok zor bir oyuncu. Üstelik iyi olmasının yanı sıra çok da zeki. Her şeyi denedi. Cucurella için çok iyi bir oyuncuya karşı oynadığı en zor maçtı. Bu galibiyeti oyuncular kazandı. Bu bizim, teknik direktörlerin hayatı. Birçok teknik direktörün işini kaybetmesinin nedeni de bu. Oyuncularımın, hepsinin adına çok mutluyum. Asencio için de mutluyum. Bugün gelmek istedi ve onlarla birlikte oldu.

"BERNARDO'YU ARDA GÜLER İLE BİRLİKTE OYNATMAMA KONUSUNU DA BUNUN İÇİN SÖYLÜYORUM"

Kalitesi ve mentalitesiyle oynayabilecek olağanüstü bir gruba sahip olduğumu öğrendim. Orta sahada da benzer özelliklere sahip iki oyuncu yerine farklı yeteneklerin bir araya gelmesi bize daha fazlasını sunuyor. Bernardo'yu Arda Güler ile birlikte oynatmama konusunu da bunun için söylüyorum. Bunu ancak çaresiz kaldığım durumlarda yaparım. Bugün Camavinga ve Tchouaméni'yi birlikte kullanmak da belirli durumlara yönelik bir tercihti. Bu farklı yeteneklerin birleşimi, savunmada bize denge sağlıyor ve hücuma çıkarken kalite kazandırıyor.