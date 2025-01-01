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Jose Mourinho'dan dikkat çeken Hatayspor paylaşımı! Mutlu yıllar notuyla...

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Hatayspor
Jose Mourinhodan dikkat çeken Hatayspor paylaşımı Mutlu yıllar notuyla...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 14:32

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelecek hafta oynanacak olan Hatayspor maçına hazırlandığını gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan ve ikinci devrede farkı kapatarak şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.

Gelecek hafta Hatayspor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek olan sarı - lacivertlilerde izinlerin tamamlanmasıyla birlikte antrenmanlar başlamıştı.

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Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho da bu hazırlıklarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

HATAYSPOR ANALİZİ

Portekizli hocanın Instagram'dan paylaştığı videoda Hatayspor'un geçtiğimiz hafta Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçı analiz ettiği görüldü.

Jose Mourinhodan dikkat çeken Hatayspor paylaşımı Mutlu yıllar notuyla...

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2025'in ilk gününde gönderisini yayınlayan Mourinho, paylaşımına 'Mutlu yıllar' notunu düştü.

Dünyaca ünlü çalıştırıcının paylaşımı, kısa süre içinde futbolseverler tarafından en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Hatayspor

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