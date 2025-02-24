Jose Mourinho'dan derbi sonrası Galatasaray'a çağrı ve gönderme: Yabancı hakemle ne olduğu gördük

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Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

Çok iyi bir maç oldu, bunun nedeni çok iyi bir hakem performansı. Yeterli dürüstlüğe sahipti. Çok üst düzey oyuncuları, savunmadığım profile dönüşüyorlar. 18 yaşında oyuncumuz var, Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar. Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu.

BERABERLİK İÇİN OYNADILAR

Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz.Galatasaray iyi savunma yaptı, Muslera en net pozisyonu iyi kurtardı. Savunmadan iyi çıkabilirdik. Defansif olarak çok iyiydik. Genç oyuncumuz hata yapsa, insanlar beni ve onu öldürebilirdi.

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TEMİZ DEĞİL AMA İYİ ORGANİZASYON

Normal şartlar altında bu lig hala ortada. Türkiye'deki hakemler, bu hakemin performansına bakıp, öz eleştiri yaparak, 'Ben de bu hakem gibi temiz ve dürüst maç yönetmek istiyorum' derlerse, sezon güzel ve heyecanlı biter. Sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse, farklı olur. Her davranışlarında neler yaptıklarını gördüm. Temiz değil ama iyi bir organizasyon.

TÜRK HAKEMLE FELAKET OLURDU

Maçtan bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim. Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' dedim.

YABANCI HAKEMLE GÖRDÜK

Galatasaray eğer 'Biz çok güçlüyüz. Biz şampiyon takımız' demek istiyorsa, bunu göstermek istiyorsa, bunun örneği olmayı istiyorsa her maç yabancı hakem ister. Yabancı hakem olduklarında ne olduğunu gördük çünkü. Avrupa'dan elendiler. Bize karşı kendi sahalarında 1 şutları var.