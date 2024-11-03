Jose Mourinho'dan çok konuşulan sevinç! Golden sonra çıldırdı, Enis Destan ile tartışma...

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+12. dakikada Sofyan Amrabat kaydetti.

Bu golün ardından teknik direktör Jose Mourinho, sahayaya girerek büyük sevinç yaşadı. Portekizli teknik adam golü, Dominik Livakovic ile golü kutladı. Daha sonra bütün futbolcular bu sevince ortak oldu.

Mourinho'nun bu sevinci, sosyal medyada da çok konuşuldu.

TRABZON'DA GERGİN ANLAR

MAçın ardından Mourinho, bordo-mavili futbolcu Enis Destan ile tartıştı. Mourinho daha sonra soyunma odasına girerken büyük sevinç yaşadı.

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Jose Mourinho soyunma odasına girerken, Trabzonsporlu taraftarları nönünde büyük sevinç yaşadı. Bu anlarda tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.