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Jose Mourinho'dan çok konuşulan sevinç! Golden sonra çıldırdı, Enis Destan ile tartışma...

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Jose Mourinho
Jose Mourinhodan çok konuşulan sevinç Golden sonra çıldırdı, Enis Destan ile tartışma...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 21:42

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Amrabat'ın Trabzonspor'a attığı gol sonrası çılgına döndü.

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+12. dakikada Sofyan Amrabat kaydetti.

Bu golün ardından teknik direktör Jose Mourinho, sahayaya girerek büyük sevinç yaşadı. Portekizli teknik adam golü, Dominik Livakovic ile golü kutladı. Daha sonra bütün futbolcular bu sevince ortak oldu.

Mourinho'nun bu sevinci, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Jose Mourinhodan çok konuşulan sevinç Golden sonra çıldırdı, Enis Destan ile tartışma...

TRABZON'DA GERGİN ANLAR

MAçın ardından Mourinho, bordo-mavili futbolcu Enis Destan ile tartıştı. Mourinho daha sonra soyunma odasına girerken büyük sevinç yaşadı.

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Jose Mourinho soyunma odasına girerken, Trabzonsporlu taraftarları nönünde büyük sevinç yaşadı. Bu anlarda tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Jose Mourinho

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